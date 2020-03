Lichaam gevonden in sloot Leidsche Rijn

Er is een lichaam gevonden in het water bij Het Zand in Leidsche Rijn. De politie heeft de straat enkele uren afgesloten voor onderzoek.

Het lichaam werd rond 3.45 uur gevonden in het water langs de weg. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van overlijden.

De straat in de Utrechtse wijk werd afgesloten, maar is inmiddels weer vrijgegeven. Het is nog niet duidelijk wat er is gebeurd.