Lichaam gevonden na meerdaagse zoekactie in Strijkviertelplas De Meern in Utrecht

Tijdens de zoektocht naar een vermist persoon in de Strijkviertelplas is woensdagavond een lichaam gevonden. De politie doet momenteel onderzoek naar de identiteit en de toedracht.

Sinds maandagavond wordt in de Strijkviertelplas in De Meern gezocht naar een vermist persoon. In eerste instantie waren gevonden spullen waaronder een fiets, kleding en een tas aanleiding voor de zoektocht. Later werd ook een persoon als vermist opgegeven bij de politie.

Onder meer een politiehelikopter en duikers van de brandweer zijn ingezet tijdens de zoekactie. Woensdagochtend benadrukte een woordvoerder van de politie dat het om een redelijk grote plas gaat. “Als daar iemand in zou liggen kan het wel even duren voordat die persoon gevonden is.”

Inmiddels is bekend dat er een lichaam in het water is gevonden. Of het de persoon is die gekoppeld kan worden aan de gevonden spullen is nog niet bevestigd.