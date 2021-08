Lichaam in Strijkviertelplas is van vermiste vrouw uit Utrecht; geen sprake van misdrijf

Het lichaam dat woensdagavond in de Strijkviertelplas in De Meern is gevonden, is van een vermiste vrouw uit Utrecht. De politie meldt donderdagochtend dat er geen vermoeden is van een strafbaar feit.

De politie kreeg maandag een melding dat er kleding en een fiets lagen bij de Strijkviertelplas. Omdat er geen eigenaar in de buurt te vinden was, ontstond bij de politie het vermoeden dat er iets met de eigenaar aan de hand was.

De politie kon de fiets koppelen aan een eigenaar, een vrouw uit Utrecht. Vervolgens is contact gezocht met haar familie en bleek dat de vrouw sinds 9 augustus vermist was.

In de Strijkviertelplas is op maandag en dinsdag met hulp van specialisten, waaronder een politiehelikopter en duikers, gezocht naar de vrouw. De politie zette de plas op woensdag af vanwege de zoekactie.

Identificatie

Woensdagavond werd het lichaam van de vrouw gezien door de politiehelikopter. Na identificatie bleek het inderdaad om de vermiste vrouw te gaan. Omdat er geen sprake is van een misdrijf, is het lichaam overgedragen aan haar familie.

De afzettingen bij de Strijkviertelplas zijn verwijderd en het gebied is weer toegankelijk voor bezoekers.