Lichaam vermiste Goos (20) gevonden

Het lichaam van de 20-jarige Goos die vermist werd, is gevonden. De man was sinds zondagmiddag vermist, nadat hij rond 12.00 uur voor het laatst contact had met zijn familie.

De jongeman was voor het laatst gezien in Utrecht. Hij zou zondag vertrekken naar zijn ouders in Groningen. De politie laat weten dat er geen sprake is van een misdrijf.

Zie jij het leven niet meer zitten? Praten kan opluchten. Je kan 24/7 anoniem chatten via 113.nl of bellen met 113 of 0800-0113 (gratis)