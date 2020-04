Lichte daling coronapatiënten in Utrechtse ziekenhuizen

De lichte daling van het aantal coronapatiënten in de Utrechtse ziekenhuizen zet door. Donderdag lagen er nog 196 mensen met het virus in een ziekenhuis en nu zijn dat er 173. Ook het aantal patiënten op de intensive care-afdelingen is licht afgenomen. Donderdag waren dat er 85, zondag zijn het er twee minder.

In heel Nederland zijn er het afgelopen etmaal 196 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. 94 mensen zijn overleden. In totaal stierven er 2.737 Nederlanders aan de gevolgen van het virus.

Volgens het RIVM lijken de maatregelen die het kabinet heeft genomen te werken. “De cijfers van de afgelopen dagen passen nog steeds bij het beeld dat de verspreiding van COVID-19 langzamer verloopt dan wanneer er geen maatregelen genomen zouden zijn”, is te lezen op de website.

Eén van de maatregelen is een samenscholingsverbod. In Utrecht zijn zaterdag meerdere mensen op de bon geslingerd omdat zij niet de instructies van de autoriteiten opvolgden.