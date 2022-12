Lichtkunstwerk op gevel van Bibliotheek Neude in Utrecht wordt binnenkort dan toch geïnstalleerd

Het lichtkunstwerk ‘Intellectual Heritage’ van Maarten Baas wordt binnenkort op de gevel van Bibliotheek Neude geïnstalleerd. Wanneer precies hangt af van de weersomstandigheden, maar de bibliotheek verwacht dat het kunstwerk vanaf half januari te zien is.

Het lichtkunstwerk Intellectual Heritage is een project van Maarten Baas, die ook bekend is van de werken Smoke (verbrande meubelen), Clay (meubels van klei) en Real Time (een serie uurwerken, waaronder de klok op Schiphol). Baas wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke autonome Nederlandse ‘auteur-ontwerpers’ van deze eeuw.

Met Intellectual Heritage wil Baas contrast laten zien. Het kunstwerk verbindt de drukte van de stad en het plein met horeca, vele festivals en vrolijkheid met de rust en het ingetogene dat een bibliotheek meestal uitstraalt. In het kunstwerk combineert Baas de Las Vegas-achtige stijl, met neonlicht en kleurrijke, drukke vormen, met poëzie en Latijnse uitdrukkingen. Ook nijntje is in het kunstwerk verwerkt. Het lichtkunstwerk is zo’n 8 meter hoog en 12 meter breed.

Voer voor discussie

Het kunstwerk had al in de tweede helft van 2020 geplaatst moeten worden, maar het project kreeg met een hoop vertraging te maken. Corona gooide roet in het eten, maar ook over het kunstwerk zelf was flink wat discussie. De meningen over de installatie lopen namelijk flink uiteen. Sommigen vinden het prachtig, terwijl anderen zich afvragen of het niet te opvallend is en of het wel past op een monumentaal gebouw.

Ook de bibliotheek en de kunstcommissie lieten weten dat het kunstwerk voer voor discussie kan zijn. Maar kunst mag schuren, werd gezegd. En dus werden de plannen doorgezet. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Commissie Welstand en Monumenten moesten eraan te pas komen en er moest opnieuw gekeken worden naar het lichtplan. Toen aan het kunstwerk een functie werd toegevoegd om de lichten ’s nachts te kunnen dimmen, kwam het eind in zicht. In oktober vorig jaar kwam er dan toch groen licht van de gemeenteraad. Het kunstwerk mocht geplaatst worden.

Half januari

Binnenkort is het dan dus eindelijk zover. Het kunstwerk wordt op zes punten aan de luifel bevestigd. Het gebouw wordt daarvoor niet beschadigd. Wanneer Intellectual Heritage precies geplaatst wordt, hangt volgens de bibliotheek af van de weersomstandigheden, maar het werk moet half januari dan toch echt te zien zijn.