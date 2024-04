Liesboschbrug en Winthontlaan in Utrecht tijdelijk dicht vanwege vernieuwen asfalt

Het asfalt op de Winthontlaan, Liesboschbrug, Noordersluis, Oeverpad en Gelderlantlaan in Utrecht wordt komende zomer vernieuwd. Vanwege de werkzaamheden zijn de wegen en de brug tijdelijk afgesloten voor verkeer.

Het werk is opgedeeld in fases. De eerste fase duurt van 1 tot en met 7 juli. In deze periode wordt het asfalt op de Winthontlaan tussen de Mauritiuslaan en de Liesboschbrug aangepakt. “De Winthontlaan is afgesloten voor doorgaand verkeer. Gemotoriseerd verkeer dient een omleidingsroute te volgen. De bedrijven aan de Winthontlaan zijn via de Liesboschbrug bereikbaar voor bestemmingsverkeer”, schrijft de gemeente.

Fase twee start op 8 juli en duurt tot en met 28 juli. In deze twintig dagen wordt het asfalt op de Liesboschbrug vernieuwd, waardoor de brug en het naastgelegen kruispunt zijn afgesloten voor auto’s. Ook hier wordt het verkeer omgeleid. “De Noordersluis en Gelderlantlaan zijn bereikbaar via het terrein van Qbuzz. De Winthontlaan is enkel bereikbaar via de Mauritiuslaan.”

Tot slot wordt in de derde fase, die begint op 29 juli en duurt tot en met 4 augustus, het asfalt op het deel tussen de kruising bij de Liesboschbrug en de Gelderlantlaan vernieuwd. “De Noordersluis, Overpad en Gelderlantlaan zijn afgesloten voor doorgaand verkeer”, schrijft de gemeente Utrecht.