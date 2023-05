Liften bij station Utrecht Centraal zijn volgens de gemeente ‘dikwijls’ stuk vanwege vandalisme

Na de problemen met de roltrappen in het Utrechtse stationsgebied lijkt het nu de beurt aan de liften. Verschillende politieke partijen hebben vragen gesteld en de fracties willen onder meer weten waarom de liften zo vaak stuk zijn. Het college van B&W zegt in antwoord daarop dat de storingen ‘dikwijls’ het gevolg zijn van moedwillige vernieling en vervuiling.

De schriftelijke vragen werden eind april ingediend door de Utrechtse fracties van GroenLinks, D66, PvdA, Partij voor de Dieren en Volt naar aanleiding van een artikel dat eerder in het AD stond. “In het AD van 13 april lazen wij dat de liften aan de Jaarbeurszijde van het Centraal Station Utrecht kapot waren. Ook op de Moreelsebrug, en bij Stations Leidsche Rijn en Terwijde zijn er regelmatig problemen.”

De partijen schrijven verder dat een kapotte lift voor bijvoorbeeld een persoon die slecht ter been is en mensen met kinderwagens een probleem kan zijn. “Utrecht wil een stad zijn waarin iedereen mee kan doen. Goed functionerende liften op zulke belangrijke punten lijken ons noodzaak voor deelname aan de samenleving.”

In overleg met SOLGU (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht) hebben de fracties schriftelijke vragen opgesteld. Zo wilden zij onder meer weten hoe het kan dat de liften zo vaak stuk zijn. “De storingen zijn dikwijls het gevolg van moedwillige vernieling en vervuiling. Daarbij moet u denken aan springen in de lift, schoppen tegen deuren en het glas, de lift bewerken met spuitbussen, het doen van behoeften en slapen in de lift”, schrijft het college in antwoord op de vragen.

Cijfers

De gemeente geeft ook cijfers; een van de liften op het Jaarbeursplein naast het Beatrixtheater had in 2022 13 keer te kampen met een storing die ‘minimaal’ 5 keer werd veroorzaakt door verkeerd gebruik of vandalisme. Deze lift had dit jaar één keer een storing. De andere lift op deze plek stond in 2022 18 keer stil en dat kwam 3 keer door vandalisme. Dit jaar kampte deze lift 2 keer met een storing.

De lift bij het Jaarbeursplein ter hoogte van de fietsenstalling had in 2022 28 keer een storing, waarvan 8 keer door vandalisme of verkeerd gebruik. Deze lift stond dit jaar tot nu toe 2 keer stil. De lift ter hoogte van het WTC had vorig jaar 12 keer te maken met een storing, waarvan 3 keer door vandalisme. Dit jaar stond deze lift al 7 keer stil, waarvan 5 keer door vandalisme en verkeerd gebruik. Vooral deze lift bij het WTC heeft volgens de gemeente vaak te maken met vandalisme, doordat er weinig zicht op is. “De komende periode zullen we extra aandacht besteden aan toezicht en handhaving bij de liften in het stationsgebied van Utrecht Centraal.”

Korte lijnen

De liften bij de Moreelsebrug vallen naast vandalisme ook vaak uit bij hoge temperaturen. ‘Er wordt gewerkt aan een oplossing om dit probleem te verhelpen.” Op station Leidsche Rijn lijkt het probleem te zijn opgelost. Na langdurige storingen in 2021, waren er vorig jaar maximaal vier storingen per lift en daarmee voldeden ze aan de zogenoemde ‘prestatie-eisen’. De liften op station Terwijde zijn in beheer van ProRail en er zijn dit jaar vier storingen geweest aan de twee liften. Deze zijn volgens de gemeente dezelfde dag verholpen.

Tot slot schrijft het college dat de gemeente als eindverantwoordelijke goede afspraken heeft met beheerorganisaties over het oplossen van storingen en personen uit een lift bevrijden die vanwege wat voor reden dan ook stil is komen te staan. “De lijnen zijn kort en we schakelen snel. Storingen moeten binnen vier uur zijn opgelost en liftbevrijding binnen een uur.”