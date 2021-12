Liften bij station Utrecht Terwijde vaak defect; een van de oorzaken is vandalisme

De liften bij station Utrecht Terwijde staan relatief vaak stil. Een van de oorzaken hiervan is volgens de gemeente vandalisme. Vanwege het probleem worden de liften nog dit jaar grondig nagekeken en waar nodig gerepareerd. Hierdoor zal het aantal uitvallen volgens de gemeente ‘aanzienlijk moeten verminderen’. Ook wordt nagedacht over gerichtere handhaving.

Op 10 september 2020 heeft Dimitri Gilissen van de VVD, samen met de fracties van D66, ChristenUnie en PvdA, mondelinge vragen ingediend. Aanleiding hiervoor was een tweet van Andrea Naphegyi, zij zit in een rolstoel en stond in één week drie keer vast op het perron omdat de liften niet werkten.

.@NS_online Binnen een week is de lift op Utrecht Terwijde drie keer kapot. Ik sta weer vast op spoor 4. De storingsdienst op 030 751 50 98 weigert assistentie te verlenen:”NS is niet verantwoordelijk voor assistentie op Utrecht Terwijde”. Dit is onverteerbaar! pic.twitter.com/bTv94rpVs7 — Naphegyi Andrea (@NaphegyiA) September 6, 2020

Op 27 september van dit jaar waren de liften op station Terwijde weer kapot en de reparatie zou langer dan een dag hebben geduurd. Daarom stelden de Utrechtse fracties van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie op 4 oktober schriftelijke vragen over de toegankelijkheid van NS-stations in de stad.

“Wij constateren dat in één jaar niets is veranderd met betrekking tot de toegankelijkheid van NS-stations. Wij krijgen hierover meerdere signalen van reizigers die zich met een hulpmiddel verplaatsen. Er wordt geen verbetering ervaren”, aldus de partijen.

Vandalisme

De gemeente zegt in een reactie dat ProRail eigenaar is van de liften en het beheer en onderhoud heeft uitbesteed aan NS. Wanneer er een storing is moet de monteur binnen vier uur ter plekke zijn om de lift te repareren. “Soms zijn er onderdelen nodig, die helaas niet altijd direct beschikbaar zijn waardoor het oplossen van een storing langer kan duren”, schrijft de gemeente.

Omdat de liften bij station Terwijde zo vaak te maken hebben met storingen, die onder meer door vandalisme worden veroorzaakt, worden ze dit jaar gereviseerd. “Het aantal storingen zal hierdoor aanzienlijk moeten verminderen”, aldus de gemeente. Omdat de storingen regelmatig worden veroorzaakt door vandalisme gaat de gemeente bekijken hoe handhaving ‘gerichter’ kan worden ingezet.

Reisassistentie

Daarnaast heeft NS volgens de gemeente aangegeven dat er gekeken wordt naar uitbreiding van reisassistentie. Dit zijn medewerkers die mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking kunnen helpen. Ook in de provincie Utrecht komen er nieuwe stations bij waar deze service wordt verleend, waaronder station Utrecht Vaartsche Rijn.

Tot slot zegt de gemeente dat het afgelopen jaar alle NS-stations in de stad zijn bekeken. Hierbij zijn een aantal tekortkomingen ontdekt. “Deze betroffen onder andere de aansluiting van de geleidelijn op het station, hinderlijk verkeerd geparkeerde fietsen en verkeerd ingerichte bushaltes, waardoor een rolstoelgebruiker moeilijk de bus in kan komen.”

De partijen die hierbij aanwezig waren, de gemeente, provincie, U-OV, NS, Solgu en ProRail, hebben hierop vervolgacties vastgesteld. Welke dit precies zijn wordt bekend in het begin van 2022.