Liggeld voor boten in Utrecht wordt ruim de helft duurder vanwege financieel tekort bij gemeente

Het wordt opnieuw een stuk duurder om een ligplaatsvergunning voor een boot in Utrecht te hebben. Volgend jaar worden de tarieven in vergelijking met 2024 ruim de helft duurder, is te lezen in een brief van de gemeente.

De gemeente geeft in de brief die naar booteigenaren is verzonden aan dat de tarieven worden verhoogd vanwege een ‘financieel moeilijke periode door bezuinigingen vanuit het Rijk’. Het financiële tekort van de gemeente moet worden opgelost door te bezuinigen, maar ook door inkomsten te verhogen, is te lezen in de brief.

Emissieloos varen

Daardoor worden het liggeld voor boten komend jaar flink duurder. Wel zit er een verschil tussen emissieloos varen (minimaal 202,85 euro vanaf 2025), en varen met een brandstofmotor (minimaal 885,45 euro vanaf 2025). Deze prijzen zijn voor boten tot tien meter. Vaartuigen die langer zijn betalen meer.

Eigenaren die in 2025 overstappen op emissieloos varen, krijgen in een nieuw kwartaal een aangepaste, goedkopere factuur. De gemeente wil emissieloos varen namelijk stimuleren. Een nieuwe ligvergunning kan ook niet meer aangevraagd worden als een boot een verbrandingsmotor heeft.

In de loop van de jaren zijn booteigenaren gestaag meer gaan betalen om hun vaartuig neer te kunnen leggen in Utrechtse wateren. Zo was het liggeld voor een boot met brandstofmotor in 2018 nog minimaal 150,- euro.

Forse verhoging

De gemeente zegt te realiseren dat de nieuwe tarieven om een ‘forse verhoging’ gaan. Toch is het volgens hen noodzakelijk om ergens meer inkomsten te krijgen. In het nieuwe jaar worden de brug- schut- en havengelden ook verhoogd. Het is onduidelijk om welke bedragen het gaat.