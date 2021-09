Lilianne Ploumen (PvdA) spreekt met bewoners Croeselaan die mogelijk verplicht moeten verhuizen

Voor aanvang van het woonprotest in Amsterdam bezocht Lilianne Ploumen, lijsttrekker van de landelijke PvdA, verschillende bewoners van de Croeselaan in Utrecht. Deze mensen dreigen hun huis te verliezen vanwege grootschalige renovatie van het gebied. Deze maand moet het bestemmingsplan van het Beurskwartier definitief worden gemaakt en tot die tijd blijven de bewoners strijden voor het behoud van hun woningen.

Het gaat om tientallen huizen aan de Croeselaan die tegenover het hoofdkantoor van de Rabobank staan. Al jaren wordt gesproken over herinrichting van het gebied en sinds het begin proberen de bewoners de sloop van hun woning tegen te houden. De huizen moeten wijken voor nieuwbouw in het Beurskwartier en wat de bewoners met name dwarszit is dat op de plek van hun woningen een stadspark moet komen.

In 2019 heeft de gemeente al ingestemd met het plan. Daarin staat ook dat de huidige bewoners vervangende woonruimte krijgen aangeboden. De PvdA, SP, Partij voor de Dieren en DENK waren destijds tegen de sloop van de woningen. In datzelfde jaar bezocht Lodewijk Asscher, toenmalig partijleider van de PvdA, de bewoners ook al eens en nu zondag kwam Ploumen langs om met de mensen de spreken.

Idioot plan

“Het is een idioot plan, als ik zo vrij mag zijn”, zei de PvdA-lijsttrekker. “Het zijn mooie huizen, ze zien er beter uit dan de huidige architectuur. Een park klink natuurlijk leuk, maar waarom moeten mensen daarvoor uit hun woning gezet worden? Het is overal in Nederland onmogelijk betaalbare woningen te vinden. Onder meer de huisjesmelkers en projectontwikkelaars, oftewel het geld, heeft het voor het zeggen en wij worden uit onze huizen gejaagd. ”

Tekst loopt door onder afbeelding

Ploumen luisterde daarnaast naar de verhalen van verschillende bewoners. John, die al bijna 53 jaar aan de Croeselaan woont, vond het bezoek van Ploumen ‘machtig mooi’. “Ik geloof wel dat zij haar best gaat doen in Den Haag, maar ik vrees het ergste. Ik woon hier al sinds ik een jochie van vijf jaar was en het idee dat ik straks moet vertrekken doet best pijn.”

Tuin

De politica bracht ook nog een bezoek aan één van de huizen. In de tuin sprak zij onder andere met de bewoner Dinan, die inmiddels zeven jaar aan de Croeselaan woont. “Het voelde bevrijdend dat er geluisterd wordt naar aan ons verhaal. Toen Ploumen bij mij in de tuin stond zag ik dat zij onze situatie nog beter inzag. Ik liet bijvoorbeeld zien dat ik het hek van de achtertuin gewoon open kan laten staan omdat de sociale cohesie hier zo goed is. Dat maakte volgens mij wel indruk.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Ploumen gaf tijdens het gesprek aan haar best te doen voor de bewoners. Voor Dinan is de strijdbijl dan ook nog niet begraven. “Als ons verhaal de aandacht krijgt die het verdient is het nog geen verloren strijd. Dit bezoek geeft mij weer de kracht door te vechten.”

Vervangende woonruimte



De gemeente Utrecht liet eerder weten dat alle bewoners vervangende woonruimte krijgen toegewezen in de omgeving van de Croeselaan. “Wij beseffen echter ook dat de situatie zo complex is, dat niet iedereen 100 procent tevreden zal kunnen worden gesteld. Een compleet identieke woning zal niet mogelijk zijn, maar wel een gelijkwaardige. Maar hoe dan ook, in de directe nabijheid van waar de mensen nu wonen, is een oplossing voor wie dat wil in alle redelijkheid mogelijk.”