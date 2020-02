Livebeelden werkzaamheden moeten veiligheid voor roeiers op Merwedekanaal vergroten

De gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om Utrechtse roeiverenigingen tegemoet te komen tijdens de verbouwingen rond het Merwedekanaal. Zo komen er ballenlijnen, meer verlichting en een camera bij de werkzaamheden die de livebeelden doorstuurt naar de verenigingen.

Ter hoogte van Villa Jongerius wordt er momenteel gewerkt aan een fietstunnel onder de Nelson Mandelabrug en aan de aanleg van de busbaan Dichterswijk. Vanwege de werkzaamheden is ook de Kanaalweg voor een deel afgesloten.

Drie Utrechtse roeiverenigingen deden eerder al hun beklag omdat ze naar eigen zeggen maandenlang het Merwedekanaal niet kunnen gebruiken om te trainen. De gemeente Utrecht is met de verenigingen en andere partijen om de tafel gaan zitten en daar zijn een aantal tegemoetkomingen uitgekomen.

Livebeelden

Zo komen er zogenoemde ballenlijnen en meer verlichting op het Merwedekanaal om de veiligheid te vergroten. Wat ook voor meer veiligheid moet zorgen is een liveverbinding met de werkzaamheden. In de roeiloods op de Driewerf komt daarom een scherm waarop livebeelden van het water bij de Nelson Mandelabrug te zien zijn.

Ook heeft de gemeente 50.000 euro aan de verenigingen gegeven. Met dit geld kunnen drijvende loodsen worden gekocht voor de nieuwe trainingslocatie van wedstrijdroeien die tot 1 april is verplaats naar Vianen.

“Hiermee is tot april de drukte op het kanaal sterk verminderd voor het recreatieve roeien en de continuïteit van trainingen van het wedstrijdroeien geborgd. […] Voor de periode na 1 april lopen vergevorderde gesprekken met de gemeente Vijfheerenlanden over een nieuwe, mogelijk permanente locatie.”, schrijft de gemeente in een brief.

Tijdens de sloop van de kademuur en het slaan van de damwanden voor de fietstunnel wordt de meeste overlast verwacht. De roeiers kiezen er daarom voor om in die periode de Nelson Mandelabrug te mijden. “Daarna neemt de overlast op het water af en zorgt de aannemer dat pontons in de avond en weekend zoveel als mogelijk worden weggesleept”, aldus de gemeente.

Coaches

Ondanks de maatregelen ondervindt de roeisport volgens de gemeente nog steeds veel hinder van de werkzaamheden. Niet alleen van het werk aan de brug, ook het afsluiten van de Kanaalweg is voor roeiers vervelend. De coaches die met de boot meefietsen kunnen daardoor de roeiers niet verder begeleiden.

Gemeente: “De roeiers geven aan dat dit ten koste gaat van de continuïteit van de roeisport. Hierom wordt gedurende de voortgang van de werkzaamheden steeds bekeken of de Kanaalweg voor de Villa vervroegd kan worden opengesteld, terwijl er nog wordt doorgewerkt aan de afbouw van de tunnel.”