Locatie van dodelijk ongeval aan Biltse Rading al langer onder het vergrootglas bij gemeente Utrecht

De gemeente Utrecht zegt dat er al langer aandacht is voor de verkeerssituatie bij de oversteekplek aan de Biltse Rading. Vanwege het dodelijk ongeval dat afgelopen vrijdag plaatsvond wordt nu gekeken of er sneller maatregelen genomen moeten worden.

Een 66-jarige vrouw strak vrijdag rond 15.45 uur met twee kinderen de Biltse Rading over. De vrouw en een van de kinderen werden aangereden door een automobilist en zij bezweken allebei aan hun verwondingen.

Op dit moment onderzoekt de politie de toedracht van het ongeluk en de gemeente bekijkt de verkeerssituatie op deze plek. “Er is al langer aandacht voor de verkeerssituatie bij de oversteek op de Biltse Rading”, schrijft het college in een brief aan de raad. “Vorig jaar is hier een verkeersanalyse uitgevoerd en er worden maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren.” Vanwege het ongeval wordt nu gekeken of deze maatregelen sneller genomen moeten worden dan aanvankelijk gepland.

Drama

Het college spreekt van een ‘verschrikkelijk drama’ en zegt ‘enorm aangeslagen’ te zijn. “We leven zeer mee met alle betrokkenen en nabestaanden bij deze intens verdrietige gebeurtenis. Ook willen we steun uitspreken voor de betrokken hulpdiensten.”

Tot slot wordt er ook op gewezen dat dit het derde dodelijke ongeval van dit jaar is in Utrecht. Eerder overleed namelijk een kind na een aanrijding op de Vleutenseweg en een 78-jarige vrouw kwam om het leven bij een ongeval op de Marnedreef. “Wij informeren u over de conclusies van de politieonderzoeken en de bevindingen van de gemeente bij deze ongevallen.”