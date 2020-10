Locaties Bibliotheek Utrecht blijven open met extra coronamaatregelen

De verschillende locaties van Bibliotheek Utrecht blijven open en hebben de coronamaatregelen aangescherpt. Bezoekers vanaf 13 jaar moeten een mondkapje dragen. Ook mogen pashouders meer en langer lenen.

Onder de huidige coronamaatregelen van de Nederlandse overheid mag de bibliotheek nog openblijven. De regels voor het bezoeken van de bibliotheek zijn nu wel strenger. Het doel van de strengere regels is voornamelijk het inperken van het aantal bezoekers.

Mondkapje

Zoals in alle openbare gebouwen, moeten bibliotheekbezoekers van 13 jaar of ouder verplicht een mondkapje dragen. Voor de verschillende bibliotheken geldt daarbij een maximumaantal bezoekers.

Bij Bibliotheek Neude houden medewerkers het bezoekersaantal bij met tellers. In andere bibliotheken krijgen de bezoekers een muntje bij binnenkomst, dat ze bij vertrek weer moeten inleveren.

Studieplekken beperkt

Alleen in Bibliotheek Neude blijft een beperkt aantal studieplekken beschikbaar. De plekken zijn niet te reserveren. Als de plekken bezet zijn, vraagt de bibliotheek om te wachten tot er een plek vrijkomt of om een andere keer terug te komen.

Een deel van de programmering in onder andere het theater en de filmzaal in de bibliotheek kan op een veilige manier doorgaan. Hiervoor is reserveren via de website van Bibliotheek Utrecht wel verplicht. Alle horeca van Bibliotheek Utrecht is gesloten.

Rustige uren

Bezoekers die behoren tot de groep kwetsbaren voor het coronavirus, kunnen de bibliotheek bezoeken op rustige momenten. Deze zijn overzichtelijk op een rijtje gezet en ook te vinden op de website.