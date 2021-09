Locaties van tien herinneringsbomen ter ere van 900 jaar Utrecht bekendgemaakt

De gemeente heeft de locaties bekendgemaakt van de tien herinneringsbomen die in Utrecht worden geplaatst ter ere van 900 jaar Utrecht. Ook worden er vanwege het succes van de actie meer bomen aan Utrechters weggegeven: niet 450, maar 900 bomen.

Elke Utrechtse wijk krijgt een van de tien herinneringsbomen. De bomen, Hollandse winterlindes, komen in het Dominicusplantsoen in West, het Noordsepark in Noordwest, het Gagelpark of Watertorenpark in Overvecht, op de Veemarkt in Noordoost, het Joke Smitplein in Oost, Paardenveld in de Binnenstad, het Tolsteegplantsoen in Zuid, het Plantsoen Rooseveltlaan in Zuidwest, de Jan Wolkerssingel in Leidsche Rijn en het Burchplein in Vleuten-De Meern.

Inwoners mochten meedenken over de locaties waar de bomen geplant zouden worden. Op een plattegrond van Utrecht konden zij hun favoriete locaties aangeven. Meer dan 450 inwoners dachten mee, waaruit 150 naar voren kwamen.

Kunstwerk

In alle tien de wijken is uiteindelijk een geschikte plek voor de herinneringsboom gevonden. De tien locaties worden deze herfst gereedgemaakt voor het planten van de bomen. Vanaf januari 2022 wordt tien weken lang elke week een van de herinneringsbomen geplant. Dat moeten feestelijke evenementen worden, waarvoor ook omwonenden worden uitgenodigd.

Rondom de herinneringsbomen komen kunstwerken, die mensen moeten uitnodigen om elkaar bij de bomen te ontmoeten. De gemeente heeft hiervoor voorstellen binnengekregen en drie kunstenaars gevraagd om hun ontwerp verder uit te werken. In november wordt uit de drie schetsontwerpen het winnende ontwerp gekozen. De kunstwerken worden uiteindelijk tussen april en juni 2022 bij de bomen geplaatst en onthuld.

900 bomen voor inwoners

Naast tien bomen in de wijken, geeft de gemeente ook bomen weg aan inwoners van de stad. Het was de bedoeling om 450 van de 900 bomen weg te geven aan inwoners en de andere 450 zouden in de openbare ruimte worden geplant.

De vraag voor de eerste bomen bleek echter veel groter dan het aanbod. Inmiddels zijn 225 bomen uitgedeeld, terwijl meer dan 500 Utrechters een boom aanvroegen. De gemeente kiest er nu voor om in totaal 900 bomen aan inwoners weg te geven. In de nieuwe ronde worden daarom geen 225, maar 675 bomen weggegeven.