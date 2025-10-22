Lonely Planet zet Utrecht op de kaart als ‘a brilliant destination’ in nieuwe reisgids

Utrecht is één van de locaties in de reisgids ‘Best in Travel 2026’ van Lonely Planet. In deze jaarlijkse uitgave staan de 50 meest inspirerende reisbestemmingen en ervaringen voor het komende jaar. De gids, die in de jaren ‘70 is opgezet door backpackers voor andere reizigers, verschijnt wereldwijd in vijf verschillende talen.

Lonely Planet beschrijft Utrecht als een ‘fantastische bestemming’ voor een weekendje weg. Hoogtepunten in de stad die worden genoemd zijn onder meer het middeleeuwse centrum, puntige gevelhuizen die ‘zo uit een schilderij van Vermeer komen’, het Rietveld-Schröderhuis, de Domtoren en een overvloed aan boekwinkels, restaurants en musea. Ook wordt getipt om tijdens een stadswandeling uit te kijken voor ‘the iconic picture book bunny Miffy‘, oftewel Nijntje.

In het bijzonder noemt Lonely Planet ook de Utrechtse grachten, die volgens de reisgids uniek zijn voor Nederland vanwege het ‘two-level design’: ze zijn vanaf de drukke straat te bewonderen, maar toeristen kunnen op een lager niveau ook rustig langs het water wandelen.

Volgens Utrecht Marketing, die zich onder meer richt op de promotie van het cultuuraanbod in Utrecht, sluit de beschrijving van Lonely Planet goed aan bij waar Utrecht voor wil staan. “In alles wat we doen benadrukken we dat Utrecht een stad is waar je de tijd voor moet nemen. Er is zoveel moois te ontdekken – van musea en erfgoed tot de grachten, horeca en natuur in de wijken en regio. En juist omdat Utrecht een ontspannen stad is, waar alles dichtbij is en mensen de tijd nemen voor elkaar, voel je je als bezoeker meteen onderdeel van het dagelijks leven. Dat Lonely Planet dat ook ziet en benoemt, voelt als een groot compliment aan al onze partners […]”, aldus Anne Wouters van Utrecht Marketing.

Tekst loopt door onder afbeelding.

Groot bereik

De reisgidsen van Lonely Planet hebben een groot bereik onder reizigers en reisjournalisten wereldwijd. In 2012 werd Utrecht al eens benoemd tot een van de ‘most unsung places in the world’, oftewel een stad die volgens de reisgids niet de erkenning kreeg die het verdiende. Dat zorgde voor veel extra media-aandacht voor de stad. Het vermoeden is dan ook dat de deelname van Utrecht aan Best in Travel 2026 opnieuw voor veel aandacht voor de stad zal zorgen.

Best in Travel 2026

Ieder jaar selecteren experts van Lonely Planet verschillende bestemmingen die volgens hen het komende jaar het bezoeken waard zijn. De selectie wordt volledig onafhankelijk, zonder invloed van andere partijen, door de reisexperts van Lonely Planet samengesteld. Voor Best in Travel 2026 zijn in totaal 25 plekken gekozen, waarvan Utrecht er een is. Andere bestemmingen die op de lijst te vinden zijn, zijn onder meer Cádiz in Spanje en Cartagena in Colombia.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’