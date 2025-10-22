Lonely Planet zet Utrecht op de kaart als ‘a brilliant destination’ in nieuwe reisgids

Utrecht is één van de locaties in de reisgids ‘Best in Travel 2026’ van Lonely Planet. In deze jaarlijkse uitgave staan de 50 meest inspirerende reisbestemmingen en ervaringen voor het komende jaar. De gids, die in de jaren ‘70 is opgezet door backpackers voor andere reizigers, verschijnt wereldwijd in vijf verschillende talen.
Lonely Planet beschrijft Utrecht als een ‘fantastische bestemming’ voor een weekendje weg. Hoogtepunten in de stad die worden genoemd zijn onder meer het middeleeuwse centrum, puntige gevelhuizen die ‘zo uit een schilderij van Vermeer komen’, het Rietveld-Schröderhuis, de Domtoren en een overvloed aan boekwinkels, restaurants en musea. Ook wordt getipt om tijdens een stadswandeling uit te kijken voor ‘the iconic picture book bunny Miffy‘, oftewel Nijntje.
In het bijzonder noemt Lonely Planet ook de Utrechtse grachten, die volgens de reisgids uniek zijn voor Nederland vanwege het ‘two-level design’: ze zijn vanaf de drukke straat te bewonderen, maar toeristen kunnen op een lager niveau ook rustig langs het water wandelen.
Volgens Utrecht Marketing, die zich onder meer richt op de promotie van het cultuuraanbod in Utrecht, sluit de beschrijving van Lonely Planet goed aan bij waar Utrecht voor wil staan. “In alles wat we doen benadrukken we dat Utrecht een stad is waar je de tijd voor moet nemen. Er is zoveel moois te ontdekken – van musea en erfgoed tot de grachten, horeca en natuur in de wijken en regio. En juist omdat Utrecht een ontspannen stad is, waar alles dichtbij is en mensen de tijd nemen voor elkaar, voel je je als bezoeker meteen onderdeel van het dagelijks leven. Dat Lonely Planet dat ook ziet en benoemt, voelt als een groot compliment aan al onze partners […]”, aldus Anne Wouters van Utrecht Marketing.
Groot bereik
De reisgidsen van Lonely Planet hebben een groot bereik onder reizigers en reisjournalisten wereldwijd. In 2012 werd Utrecht al eens benoemd tot een van de ‘most unsung places in the world’, oftewel een stad die volgens de reisgids niet de erkenning kreeg die het verdiende. Dat zorgde voor veel extra media-aandacht voor de stad. Het vermoeden is dan ook dat de deelname van Utrecht aan Best in Travel 2026 opnieuw voor veel aandacht voor de stad zal zorgen.
Best in Travel 2026
Ieder jaar selecteren experts van Lonely Planet verschillende bestemmingen die volgens hen het komende jaar het bezoeken waard zijn. De selectie wordt volledig onafhankelijk, zonder invloed van andere partijen, door de reisexperts van Lonely Planet samengesteld. Voor Best in Travel 2026 zijn in totaal 25 plekken gekozen, waarvan Utrecht er een is. Andere bestemmingen die op de lijst te vinden zijn, zijn onder meer Cádiz in Spanje en Cartagena in Colombia.
17 Reacties
Als toerist bezoek ik zelf het liefst verborgen pareltjes, die er gelukkig in Europa nog veel zijn. Ik vrees dat met deze vermelding in een veelgebruikte toeristengids Utrecht de kant van Amsterdam zal opgaan. Afgezien van een aantal ondernemers moeten de gewone Utrechtse burgers daar niet bepaald blij mee zijn.
Wordt het hier nóg drukker… Pfff Kan Utrecht Marketing niet opgeheven worden? Dit is niet waar ik belastinggeld voor betaal.
Quote uit de tekst van het artikel: “In 2012 werd Utrecht al eens benoemd tot een van de ‘most unsung places in the world’, oftewel een stad die volgens de reisgids niet de erkenning kreeg die het verdiende. ”
Het is “Amsterdam in het klein” is ook een veel gehoorde opmerking. Amsterdam is gekelderd op de lijst mede door de vele toeristen en de prullaria winkeltjes.
Hopelijk heeft de gemeente Utrecht dus gezien welke kant het niet op moet, om hetzelfde te voorkomen bij Utrecht.
Tijd om de toeristenbelasting te verhogen naar €20 per nacht, en gelijktijdig Utrecht Marketing opdoeken. Zodoende kunnen we de stad een beetje leefbaar en betaalbaar houden voor bewoners.
Weet niet of wij Utrechters hier blij mee moeten zijn.
Wat mij betreft lopen er al genoeg mensen in de stad Utrecht.
Utrecht moet s.v.p. vooral géén Amsterdam worden!
Tja, hoeveel toeristen moet je willen? Ik vind het (vooral in de weekeinden) al vrij druk en meet B&B’s maakt ons niet gelukkig.
Afgezien van een aantal ondernemers zal geen enkele Utrechter van deze vermelding gaan profiteren, integendeel, Utrecht zal steeds meer op Amsterdam met al zijn binnenstadsproblemen gaan lijken.
Op zo’n plaatje als bij dit artikel zie je goed wat voor een rare skyline de stad krijgt. Al die hoge gebouwen zonder profiel van gelijke hoogte. Rijtje vlakke dozen is het.
Ja. Doek Utrecht city marketing maar op. De stad verkoopt zichzelf wel, daar hebben we geen duurbetaalde adviseurs voor nodig. En bovendien is het sowieso inmiddels al meer dan druk genoeg in de stad.
André Beerten 22/10/2025 – 12:04
Vrij druk is wel de understatement van het jaar haha. Op zaterdag waag ik mij bijna nooit in de stad tenzij ik iets dringend moet hebben. Gewoon omdat je door die mensenmassa heen bewegen geen pretje is. Avond na avond ook rolkoffers door onze straat. Maar goed, had ik maar niet voor het centrum moeten kiezen om te gaan wonen he.
Utrecht Marketing moet zich nu maar eens gaan buigen over hoe de toestroom van toeristen kan worden ingedamd, want we gaan inderdaad heel erg hard Amsterdam achterna. Het kan ook echt TEVEEL worden en als je dat te laat inziet heb je een probleem. Zie de betreffende steden die daar inmiddels mee kampen.
“Andre Beerten, Tsja, Mark” Uit een onderzoek bleek dat veelal toeristen naar Utrecht komen vanwege kwaliteit, niet vanwege platvoerse Amsterdam kenmerken. En het zou zo maar een verrijking zijn zonder jullie drieën
Goed gezien!
Utrecht Marketing, leuk voor een paar lokale ondernemers, die veelal met kapitaal van grote investeerders werken, zoals de bierbrouwers, de horeca-ketens, de kledingketen etc. De winsten gaan daarheen; de onkosten en de overlast komen bij ons inwoners terecht…. Lekker bezig…
Natuurlijk weer alleen maar gezeik hier.
Utrecht is top en, ondanks de drukte op sommige momenten op heel specifieke plekken, erg gemoedelijk.
“Utrecht is een ‘fantastische bestemming’ voor een weekendje weg.”
Nog meer weekend rolkoffertjes….
Andere steden snappen inmiddels dat je toerisme actief moet afremmen en beperken. Toerisme holt een stad uit en breekt de sociale cohesie af. Maar in Utrecht lopen ze altijd 5 jaar achter, en Utrecht Marketing een jaartje of 20!