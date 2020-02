Loop mee met de Nacht van de Vluchteling

In de nacht van 20-21 juni lopen duizenden deelnemers in 10 steden om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. Dit jaar is er voor de derde keer een editie van Utrecht naar Amersfoort.

Stichting Vluchteling organiseert de nachtelijke sponsorloop voor de elfde keer. Of je nu 40, 20 of 10 km wilt lopen, je gaat een pittige maar onvergetelijke ervaring tegemoet. En je helpt een zo hoog mogelijk bedrag op te halen voor noodhulp aan vluchtelingen.

De lopers leggen een parcours van 40 kilometer af. Vanuit Utrecht wordt gelopen naar Amersfoort, vanuit Rotterdam naar Den Haag, vanuit Amsterdam naar Haarlem, vanuit Nijmegen naar Arnhem en voor het eerst van Tilburg naar Eindhoven. Het startschot klinkt om stipt middernacht. De meeste deelnemers lopen er gemiddeld acht tot negen uur over en finishen dus de volgende ochtend.

Korte routes

Wil je meedoen, maar liever geen 40 km lopen? Geen probleem! Op zaterdag in de vooravond zijn er op alle startlocaties ook avondlopen van 10 en 20 kilometer, dus ook in Utrecht.

Opbrengst

Vaste supporters Art Rooijakkers en Waldemar Torenstra hebben opnieuw hun medewerking toegezegd. Bovendien is er dit jaar een nieuwe ambassadeur, GTST-actrice Melissa Drost. Om met eigen ogen te zien hoe het geld van de Nacht van de Vluchteling wordt besteed, bezocht Melissa Drost vluchtelingenkinderen in het grensgebied van Myanmar en Thailand, die dankzij de opbrengst van de Nacht van de Vluchteling naar school gaan.

Afgelopen juni werd met de Nacht van de Vluchteling 1,6 miljoen euro opgehaald door een recordaantal van 5.700 lopers.

Schrijf je in!

De inschrijving voor alle routes en afstanden is open, dus schrijf je nu in! Het aantal plaatsen is beperkt.