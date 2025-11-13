LPB-congres dit jaar in Utrecht; ‘Verbinding vanuit het hart’ als thema

Het LPB-congres – uitgeschreven als Landelijk Platform Buurt – wordt dit jaar gehouden in Utrecht. Van 19 tot en met 21 november bezoeken deelnemers van het congres verschillende plekken in de stad waar wijkgericht gewerkt wordt, om zo van elkaar te leren. Het thema van dit jaar is ‘Verbinding vanuit het hart’.

Het Landelijk Platform Buurt (LPB) is een samenwerkingsverband van professionals die zich inzetten voor de verbetering van wijken. Ook dit jaar doen er weer ruim honderd gemeenten mee aan het congres, waarbij Utrecht aandacht besteedt aan mensen, betrokkenheid en vertrouwen in de Utrechtse wijken en buurten.

Het congres vindt ieder jaar in een andere stad plaats. Dennis de Vries, wethouder Buurt- en Wijkgericht Werken, is blij dat het congres dit jaar in Utrecht plaatsvindt. “Het past bij onze stad. We hebben in ons coalitieakkoord vastgelegd dat we werken vanuit de behoeften en wensen van bewoners.”

Werkbezoeken

Het programma omvat werkbezoeken aan onder andere Kanaleneiland, Overvecht en Leidsche Rijn. Daarnaast worden er lezingen georganiseerd en kunnen er workshops gevolgd worden over de Buurtagenda, ontmoetingsplekken en polarisatie.

Een aantal vraagstukken staat centraal in het congresprogramma: hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt en mee kan doen? Hoe kunnen zij aansluiten bij wat bewoners in buurten en wijken zélf kunnen en willen? En hoe kunnen ze bouwen aan gemeenschapskracht?

‘Echt contact’

De Vries benadrukt dat het belangrijk is dat gemeenteambtenaren bekend zijn met de buurten en wijken. “Dat we écht contact hebben met de mensen die er wonen. Ik moedig collega’s altijd aan om naar buiten te gaan, om regelmatig vanuit het wijkbureau te werken of aan te sluiten bij buurtactiviteiten”, aldus de wethouder.

“Dat zorgt er niet alleen voor dat ons beleid beter aansluit op de wensen van bewoners, maar draagt er ook aan bij dat mensen zich gehoord en gezien voelen.” Volgens hem is het relevant dat de gemeente nabij en benaderbaar moet zijn. “Zeker in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid onder druk staat.”