Fout bij testen van alarmpalen zorgt voor luchtalarm in hele regio Utrecht

In Utrecht is maandagochtend rond 11 uur het luchtalarm afgegaan. Volgens Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gebeurde dat door een fout bij het testen van een van de alarmpalen. Via onder meer Twitter laten veel Utrechters weten het alarm te hebben gehoord.

Het alarm wordt normaal elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest, maar ging deze maandag, die halverwege de maand augustus ligt, om 11.00 uur ook af. De veiligheidsregio liet al snel weten dat er geen reden was voor het afgaan van het alarm. “U hoeft hier geen gehoor aan te geven”, schrijft de organisatie.

VRU doet onderzoek naar het afgaan van het alarm en heeft inmiddels laten weten dat er iets mis is gegaan bij het testen van de WAS-palen, zoals de alarmpalen ook wel worden genoemd.

“Tijdens het testen van een van de WAS-palen zijn per ongeluk alle WAS-palen in de regio afgegaan, waardoor het luchtalarm door de hele regio te horen was”, schrijft Veiligheidsregio Utrecht op Twitter.

