Luchtballon maakt landing op bouwterrein Merwedekanaalzone

Het lijkt niet helemaal de bedoeling te zijn geweest: een ballonvaarder heeft zojuist een landing gemaakt op het bouwterrein van de Merwedekanaalzone. Net over de hekken van het terrein kwam het mandje aan de grond.

Of de luchtballon in de problemen kwam is niet bekend. Een getuige ter plekke hoorde dat er te weinig wind stond om nog verder over de stad te vliegen en dat dit voorlopig de veiligste plek was om te landen.

Op beelden is te zien dat de ballon laag komt aanvliegen en veilig neerdaalt op het bouwterrein. Omstanders stoppen om te kijken wat er aan de hand is.