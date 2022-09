Ludieke actie van klimaatactivisten bij stadhuis: ‘Gemeente Utrecht heeft moderne klimaat-Luther nodig’

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion Utrecht hebben op donderdag om 13.30 uur zeven klimaatthema’s op de deur van het stadhuis ‘gespijkerd’. Ook werden enkele wethouders en raadsleden uitgenodigd voor een gesprek over deze thema’s.

De actie is een knipoog naar de protestantse Maarten Luther, die in 1517 een brief aan de aartsbisschop aan de deur van de kerk nagelde. Extinction Rebellion wil met het presenteren van de zeven klimaatthema’s het gevoel van urgentie rond deze onderwerpen vergroten.

Zo willen de activisten een ‘eerlijke communicatie’ over onderwerpen als opwarming van de aarde. “Als inwoner krijg ik tal van brieven van de gemeente. Maar die zijn altijd luchtig en op het niveau van deelfiets en geveltuintje”, zegt een woordvoerder van de activisten. “Leuk hoor. Maar het eerlijke verhaal over de klimaat- en ecologische crisis lees je er nooit.”

Energieprijzen

Ook zegt Extinction Rebellion Utrecht het onder meer niet eens te zijn met de maatregelen die de gemeente neemt tegen de hoge energieprijzen. “De intentie om iets te doen voor mensen die het moeilijk hebben is oprecht. Maar de maatregelen die Utrecht voorstelt zijn zwaar onvoldoende om de klimaat- en energiecrisis te beteugelen”, aldus de woordvoerder van de club.

De actievoerders spraken wethouders en raadsleden aan die op dat moment op weg waren naar een raadsvergadering over duurzaamheid. Zij zijn uitgenodigd voor een gesprek over de klimaatthema’s.

