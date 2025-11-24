Luister de nieuwe aflevering van Makers aan Tafel – Met de wethouders

In de eerste aflevering van Makers aan Tafel, de podcast van ROC Midden Nederland in samenwerking met DUIC, gaan we langs bij ‘Makers’, het podium voor talent van ROC Midden Nederland. Wethouders Susanne Schilderman en Dennis de Vries brengen een bezoek aan de winkel en gaan met mbo-studenten – de makers van de samenleving – in gesprek over het belang van hun talenten.

Centraal in het gesprek staat de talentenmaatschappij, waarin alle talenten, dus ook praktisch, sociaal of creatief talent, worden erkend en gelijkwaardig worden gewaardeerd. “Ik heb nooit kunnen begrijpen waarom het cognitieve aspect belangrijker is dan het creatieve talent”, zegt Nicoline Meijer, directeur marketing en communicatie bij ROC Midden Nederland.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

“We hebben het allemaal nodig, dat is het idee van de talentenmaatschappij. Het maakt niet uit waar je begint. Je doet iets, waar je talent ligt, wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt, en dat is hartstikke goed. En we leren nog een leven lang, dus kunnen altijd weer een andere afslag nemen. Dus laten we van die selectie afstappen en al die talenten gelijk waarderen.”

Hard nodig

Wethouder De Vries heeft de selectie van dichtbij meegemaakt. Hij stond ooit zelf voor de klas. “Als samenleving denken we heel erg in hokjes. Als je de basisschool verlaat, heb je al een schooladvies, en dat kan heel erg bepalend zijn voor je toekomst. Het mooie van mbo is dat je echt kan werken aan je talent. Je kan je daarin doorontwikkelen en uitblinken. Dat is belangrijk”, aldus de Vries. “Dat is goed voor je eigenwaarde, en goed voor jonge mensen in onze samenleving.”

En die samenleving heeft de MBO’ers ook hard nodig, vindt ook Wethouder Schilderman. “Onze economie vraagt heel veel verschillende talenten. Het idee ‘we gaan selecteren’, en al helemaal het idee dat de een beter zou zijn dan de ander, sluit helemaal niet aan op wat we nodig hebben in de samenleving.”