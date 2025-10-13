Luister een nieuwe aflevering van Utrecht ten Tijde van Oorlog: Holocaust – 1200 Utrechters

Utrecht kende voor de oorlog een kleine Joodse gemeenschap. De synagoge zat aan de Springweg en in dezelfde straat was de Joodse Raad gevestigd, een organisatie die tijdens de oorlog een dubieuze rol speelde. Jim Terlingen schreef een boek over de Utrechtse afdeling van de Joodse Raad en de Joodse gemeenschap, en komt in de podcast daarover vertellen.

