Luister een nieuwe aflevering van Utrecht ten Tijde van Oorlog: Jodenvervolging – twee families in De Meern

Bij het uitbreken van de oorlog verhuizen de Joodse families Oppenheimer en Jülich naar dezelfde straat als Henk van Oostrum (90). Oppenheimer en Jülich zijn slachtoffers van de Holocaust die ook Utrecht trof. Deze Joodse gezinnen zijn Henk altijd bijgebleven. Nu, 80 jaar na de oorlog, wil hij nog iets voor ze betekenen. Een struikelsteen.

In de vierde aflevering van ‘Utrecht ten Tijde van Oorlog’ gaan Jasper Witte en Karlijn ten Cate op bezoek bij Henk van Oosterum. In 1940 woonde hij, toen vier jaar, aan de Meerndijk, in wat toen nog de gemeente Veldhuizen was. Verderop in de straat komen, ten tijde van de oorlog, twee uit Duitsland gevluchte Joodse gezinnen wonen. Tussen hen in woont een hooggeplaatste officier van de NSB, en de vader van Henk, Jan van Oostrum, die gaat in het verzet. Henk van Oostrum deelt met Jasper en Carlijn zijn herinneringen.

