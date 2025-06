Luister een nieuwe aflevering van Utrecht ten Tijde van Oorlog: Jongerius, een fabriek in oorlogstijd

De succesvolle zakenman en pionier die Ford naar Utrecht haalde, had de wind in de zeilen, totdat de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Jan overleed plots en de fabriek werd overgenomen door de Duitsers. Zijn jongere broer Co nam het roer over. Onder Co’s leiding werd er, pal onder de neus van de Duitsers, verzetswerk verricht: sabotageacties, wapentransporten, het voorkomen van tewerkstellingen en meer.

In de derde aflevering van ‘Utrecht ten Tijde van Oorlog’ bezoeken Jasper Witte en Karlijn ten Cate Villa Jongerius. Dit opvallende rood-witte gebouw, met daarachter de oude fabriekshallen waar de naam ‘Jan Jongerius’ prominent op de gevels staat, is een markante verschijning in de stad.

We spreken daar af met Willem ter Steege, kleinzoon van Jan Jongerius, en met Bettina van Santen, architectuurhistoricus die de familiegeschiedenis onderzocht en er een boek over schreef. Samen met hen gaan we terug naar de jaren dertig, de moeilijke oorlogsjaren en de nasleep, toen Co Jongerius werd verdacht van collaboratie.

De vierde aflevering gaat over de Jodenvervolging in Utrecht en vertellen we het verhaal van twee Joodse families uit Duitsland die vluchtten naar de Meern. Blijf ons volgen om meer te ontdekken over de bijzondere gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in onze stad.

De aflevering van Utrecht ten tijde van Oorlog is nu te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts. Utrecht ten Tijden van Oorlog is een productie van HUB Utrecht, in samenwerking met DUIC, UStad, Stichting Journallab en de gemeente Utrecht.

Het bijhorende artikel over Villa Jongerius tijdens de Tweede Wereldoorlog werd geschreven door Bo Steehouwer.