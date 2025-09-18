Luister een nieuwe aflevering van Utrecht ten Tijde van Oorlog: Verzetsstrijder Truus van Lier

Met alle risico’s van dien doodde Truus van Lier op 3 september 1943 hoofdcommissaris van de politie Gerard Kerlen. Een liquidatie die veel teweegbracht. Niet alleen in Utrecht maar ook in de hoogste kringen van de nazi-partij in Duitsland. Wat dreef Truus tot dit besluit? En wat kunnen we vandaag de dag nog van haar leren?

Truus van Lier, geboren in 1921, is een ambitieuze jonge vrouw van goede komaf uit Utrecht. Ze studeert rechten en wordt lid van de vrouwenstudentenvereniging UVSV. Hoe gewoon haar leven begint, hoe ongewoon het wordt na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Overal om haar heen ziet ze onrecht: de anti-joodse maatregelen worden steeds erger. Niets doen is voor Truus geen optie.

Ook haar oudere nicht, Trui van Lier, zit niet stil. Met haar crèche Kindjeshaven weet ze 150 joodse kinderen te redden. Truus daarentegen kiest voor het gewelddadige verzet en sluit zich aan bij verzetsgroep CS6. Ze spioneert, krijgt schietles en bedenkt al snel een plan om Gerard Kerlen, de beruchte NSB-hoofdcommissaris van de Utrechtse politie, uit te schakelen. Op 3 september 1943 klinken er bij het Willemsplantsoen twee schoten. Deze tweee schoten betekenen niet alleen het einde voor Kerlen, maar uiteindelijk ook voor de 22-jarige Truus.

In de zesde aflevering van de podcast Utrecht ten tijde van Oorlog treden we in de voetsporen van Truus. We bezoeken UVSV, waar zowel Truus als Trui lid van waren, en spreken met Jessica Geel, die een biografie over Truus van Lier schreef.

De aflevering van Utrecht ten tijde van Oorlog is nu te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts. Utrecht ten Tijden van Oorlog is een productie van HUB Utrecht, in samenwerking met DUIC, UStad, Stichting Journallab en gemeente Utrecht en het Mediafonds Provincie Utrecht. Het artikel over Truus van Lier is geschreven door Annelies Hoelen.