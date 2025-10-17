Luister nieuwe aflevering Utrecht ten Tijde van Oorlog: Collaborateurs en moffenmeiden – Nasleep van de oorlog

In de achtste aflevering van de podcast Utrecht ten tijde van oorlog keren we terug naar de beladen periode na de bevrijding. We spreken met journalist en historicus Rianne Oosterom, die onderzoek deed naar het kaalscheren van vrouwen. Zij vertelt ons meer over deze pijnlijke geschiedenis en het blijvende trauma dat het heeft achtergelaten. Ook spreken we met historicus en schrijver Ad van Liempt. Hij helpt ons de omstandigheden na de bevrijding beter te begrijpen en vertelt over de misstanden in de interneringskampen.

De aflevering van Utrecht ten tijde van Oorlog is nu te beluisteren via Spotify en Apple Podcasts. Utrecht ten tijde van Oorlog is een productie van HUB Utrecht, in samenwerking met DUIC, UStad, Stichting Journallab en gemeente Utrecht en het Mediafonds Provincie Utrecht.