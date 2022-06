‘Luisterbank’ van de NS als eerste te proberen op Utrecht Centraal

De NS komt met een initiatief om reizigers met elkaar in contact te brengen. Op een speciale ‘Luisterbank’ kunnen zij het gesprek aangaan met andere – voor hen onbekende – reizigers. De Luisterbank reist de komende maand het land door en staat als eerste op Utrecht Centraal.

De Luisterbank is gemaakt van herbruikbare materialen afkomstig uit treinen. Voor diegenen die inspiratie nodig hebben voor gesprekstof, hangt in het midden van de Luisterbank een rad waaraan je kunt draaien. Op het rad staan vragen die het gesprek op gang kunnen brengen.

Tekst loopt door onder de foto

“Het station is niet alleen handig om de trein te halen of wat leuke inkopen te doen”, zegt de NS. “Het is ook dé plek om contact te leggen met andere reizigers, zeker na corona. De Luisterbank maakt het makkelijk om het gesprek met een vreemde aan te gaan.”

Reizigers kunnen de Luisterbank tot en met 13 juni proberen op Utrecht Centraal. Hierna gaat hij langs Rotterdam Centraal, Leiden Centraal, en Breda om uiteindelijk weer terug naar Utrecht te komen.