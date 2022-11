Maag Lever Darm Stichting: Utrecht tweede ‘toiletvriendelijkste’ gemeente van Nederland

Utrecht staat landelijk op de tweede plaats als toiletvriendelijkste gemeente. In de provincie staat Utrecht op nummer één. Ieder jaar rangschikt de Maag Lever Darm Stichting alle gemeenten, samen met de HogeNood-app. De organisaties kijken onder meer of er genoeg openbare en opengestelde toiletten te vinden zijn.

Na het Zeeuwse Veere heeft Utrecht het dit jaar het best geregeld qua toiletten in de gemeente. Samen met de HogeNood-app, een app waarmee mensen op hun telefoon het dichtstbijzijnde openbare toilet of semi-openbare toilet kunnen vinden, maakte de Maag Lever Darm Stichting in het kader van Wereld Toiletdag op 19 november een nieuwe lijst.

Voor de rangschikking werd gekeken naar zes criteria, waaronder het aantal inwoners per toilet, maar ook de toegankelijkheid is een belangrijk punt. Zo kregen urinoirs minder punten dan zittoiletten en kregen (rolstoel-)toegankelijke toiletten de meeste punten.

Verder werd gekeken naar de spreiding van de openbare of opengestelde toiletten over de gemeente. Daarnaast speelde ook de verhouding tussen het aantal openbare toiletten ten opzichte van het aantal opengestelde toiletten een rol.

Bewegingsvrijheid

Volgens de stichting heeft één op de drie mensen last van een tekort aan toiletten. “Toiletten zijn niet alleen van belang voor 3,5 miljoen buik- en blaaspatiënten, maar voor ons allemaal”, zegt woordvoerder Ivo Thonon.

“Eén op de drie mensen geeft aan dat het tekort aan toiletten invloed heeft op hun levenskwaliteit. Het beperkt hun bewegingsvrijheid bij onder andere het winkelen, evenementenbezoek en het uitgaan.”

Volgens Thonon pleit de Toiletalliantie, een koepel van dertig maatschappelijke organisaties die zich inzet voor meer openbare en opengestelde toiletten, er voor dat er in stadscentra en recreatiegebieden als parken om de 500 meter een toilet is. “Dat is nog in lang niet alle gemeenten het geval en daarom blijven we strijden voor voldoende toiletten voor iedereen.”

