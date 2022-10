Maandag start de kentekenregistratie van voertuigen in het Utrechtse wervengebied

Om een beeld te krijgen van wat voor soort voertuigen er in het Utrechtse wervengebied rijden, worden vanaf maandag 31 oktober tot en met 13 november op een aantal plekken de kentekens geregistreerd. Tegelijkertijd wordt onderzocht of er volgend jaar vaste kentekencamera’s kunnen komen waarmee chauffeurs automatisch op de bon geslingerd worden.

De eeuwenoude kelders in het centrum van Utrecht kunnen schade oplopen als te zwaar verkeer eroverheen rijdt. Het is voor voertuigen zwaarder dan twee ton verboden om op straten met zulke kwetsbare kelders te rijden. Zo is er bijvoorbeeld een vrachtautoverbod op de Oudegracht, Nieuwegracht, Kromme Nieuwegracht, Plompetorengracht en op de Drift.

Desalniettemin komt het nog steeds voor dat er te zwaar verkeer over de kelders rijdt. “Tellingen en meldingen laten zien dat sommige chauffeurs zich niet aan de verkeersregels houden”, is te lezen op de website van de gemeente.

Tijdelijk

Daarom worden vanaf maandag op twaalf plekken in het wervengebied alle kentekens van passerende voertuigen geregistreerd. Dit wordt gedaan met tijdelijke camera’s. “Zo weten we hoeveel zwaar verkeer er rijdt.” Met het kenteken worden vervolgens de voertuiggegevens opgevraagd bij de Rijksdienst Wegverkeer (RDW).

“Samen met de gegevens van de handhavers en de meldingen die u doorgeeft, krijgen we zo een compleet beeld van het verkeer op en rond de grachten.” Ook worden de gegevens vergeleken met tellingen uit voorgaande jaren, waardoor te zien is of de genomen maatregelen werken. Nadat de gegevens bij de RDW zijn opgevraagd worden de foto’s van de kentekens weer gewist. De camera’s voldoen volgens de gemeente aan te privacywet.

Vast

Tot slot wordt onderzocht of er volgend jaar vaste camera’s kunnen komen. Deze camera’s zien aan de kentekens of er toch vrachtwagens rijden. Chauffeurs die zich niet aan de regels houden, krijgen daarmee automatisch een boete.