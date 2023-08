Maandag verdwijnt het tijdelijke fietspad bij de Dafne Schippersbrug in Utrecht; ‘Dit kan even wennen zijn’

Het tijdelijke fietspad dat van de Dafne Schippersbrug naar de Groenewoudsedijk in Utrecht loopt wordt maandag weggehaald. Fietsers moeten vanaf dat moment omrijden via de Dukaatlaan en de Rijderhof. Op de plek waar het tijdelijke fietspad ligt komen straks 76 woningen.

In september start de aannemer met de bouw van deze woningen. Het worden 64 appartementen en 12 stadswoningen die pal naast de Dafne Schippersbrug komen te liggen, op de plek waar nu nog het tijdelijke fietspad loopt.

Maandag wordt dit pad weggehaald en tegelijkertijd wordt het nieuwe definitieve fietspad over de Rijderhof geopend. Deze route is weliswaar langer, maar heeft volgens de gemeente een minder steile helling en een stoep naast het fietspad.

“De fietsroute van en naar de Dafne Schippersbrug verandert. Dit kan even wennen zijn. We geven de nieuwe route met borden aan”, schrijft de gemeente in een brief aan omwonenden.