Maandenlang geen trams tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein

Opnieuw ligt de tramverbinding naar Nieuwegein en IJsselstein stil voor een periode van enkele maanden. Sinds dit weekend is begonnen met de werkzaamheden voor het vervangen van de oude trambaan in het centrum van Nieuwegein. Daardoor is er tot 16 juni geen tramverkeer mogelijk in Nieuwegein en IJsselstein. In Utrecht rijden de trams wel.



De provincie Utrecht bouwt aan een nieuw OV-knooppunt in Nieuwegein. Daar komt onder meer een nieuwe tramhalte. Vanaf half 2022 kunnen reizigers uit Nieuwegein zonder overstap doorreizen naar Utrecht Centrum en Utrecht Science Park. De werkzaamheden zorgen er dus wel voor dat er geen tramverkeer mogelijk is in Nieuwegein en IJsselstein. De tram in Utrecht rijdt wel, maar stopt bij halte P+R Westraven.

Testen

Aannemer Dura Vermeer is begonnen met de sloop van de oude trambaan. De komende twee maanden moeten de nieuwe trambaan en -halte worden gerealiseerd. In de periode daarna werkt de aannemer zeven dagen per week, overdag en ’s avonds, aan het testen van de systemen.

Naar verwachting kunnen de trams vanaf 16 juni weer rijden. Tot die tijd kunnen reizigers tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein met de bus.