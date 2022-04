Maandenlange werkzaamheden nodig om Stationspleinstalling in Utrecht te repareren

De komende maanden worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd in de grootste fietsenstalling van de wereld. De Stationspleinstalling in Utrecht is nu bijna drie jaar open en nu blijkt dat er veel scheuren zitten in de vloer. De werkzaamheden duren tot medio augustus.