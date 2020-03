Maatregelen moeten (gevoel van) veiligheid op fietspad Thematerweg vergroten

Ondanks het feit dat de Thematerweg tussen Vleuten en Haarzuilens momenteel niet onveilig is, worden er toch maatregelen genomen om het gevoel van verkeersveiligheid te vergroten. Er worden met name maatregelen genomen voor wandelaars en fietsers die nu het fietspad moeten delen.

Volgens de gemeente Utrecht is het nu vooral op mooie dagen druk op het fietspad van de Thematerweg. Daar komt bij dat de drukte de komende periode alleen maar toeneemt vanwege Haarzicht, een nieuwbouwwijk die grenst aan de Thematerweg.

Er zijn op de weg tussen Vleuten en Haarzuilens geen ongevallen geregistreerd waar fietsers bij betrokken geweest zijn. Wel is er op de rotonde op de hoek met de Schoolstraat in 2017 een ongeval tussen twee fietsers geweest. Daarnaast bleek uit een analyse van de gemeente Utrecht wel dat er gevaarlijke situaties ontstaan bij een fietsoversteekplaats en dat er onduidelijkheid is over een oversteeklocatie van wandelaars.

“Op basis van de schouw en analyse concluderen wij dat er op de Thematerweg objectief gezien niet verkeersonveilig is. Wel is de verkeersveiligheid die mensen ervaren een aandachtspunt. Dit is vooral het geval op de dagen met mooi weer en drukte op het fietspad”, aldus de gemeente.

Maatregelen

Tijdens twee bewonersbijeenkomst in 2019 heeft de gemeente een aantal maatregelen voorgesteld. De gemeente neemt nu in samenspraak met onder de Fietsersbond, de wijkraad, bewoners en ondernemers een aantal maatregelen om de zogenoemde wandel- en fietsvriendelijkheid op de Thematerweg te vergroten.

De aanleg van een apart voetpad zou vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk zijn. Vanwege de bouw van de wijken Haarzicht en Haarrijn ontstaan twee nieuwe routes voor fietsers. Eén daarvan loopt via het Haarpad en de tweede is nog in aanleg.

Ook wordt om het oversteken te vergemakkelijken de maximumsnelheid op een deel van de Thematerweg omlaag geschroefd en worden er verkeersplateau’s aangelegd. Ook schrijft de gemeente dat fietsers ervoor mogen kiezen om gebruik te maken van de rijbaan. Dit zal vooral worden gedaan door de snellere tweewielers. Snorfietsers moeten gebruik maken van de rijbaan.

De gemeente zegt dat de meeste maatregelen nog dit jaar worden uitgevoerd.