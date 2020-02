Maatregelen om Gökmen T. in rechtbank te krijgen; Uitspraak gepland op 20 maart

Gökmen T. zal tijdens de inhoudelijke behandeling verplicht aanwezig zijn in de rechtszaal. Er worden maatregelen genomen om ‘ervoor te zorgen dat het bevel medebrenging wordt uitgevoerd’. Voor de inhoudelijke behandeling is 4 dagen uitgetrokken. De rechtbank hoopt op vrijdag 20 maart uitspraak te doen.

De verdachte van de tramaanslag op het 24 Oktoberplein was op de laatste voorbereidende zitting op 16 december niet in de rechtbank. T. had toen ook verplicht aanwezig moeten zijn, maar de rechtbank kreeg kort voor de zitting te horen dat T. zich zo hevig verzet had dat er veel geweld nodig was geweest om hem in de rechtszaal te krijgen.

De rechtbank heeft de betrokken organisaties daarover om opheldering gevraagd. Daar komt nu uit voort dat de betrokken organisaties, de politie en Dienst Vervoer & Ondersteuning, meer maatregelen nemen om T. in de rechtbank te krijgen.

Extra plaatsen in rechtszaal

Er werd bij eerdere zittingen onder meer besloten dat T. een advocaat krijgt toegewezen. Ook bleek na onderzoek in het Pieter Baan Centrum dat T. een gebrekkige ontwikkeling heeft en zwakbegaafd is.

Tijdens vorige zittingen bleek tevens dat een groot aantal personen niet in de rechtszaal kon plaatsnemen. Het ging om slachtoffers, nabestaanden en medewerkers van Slachtofferhulp. De rechtbank zal er tijdens komende zittingen voor zorgen dat er extra plaatsen in de rechtszaal komen, zodat deze mensen wel aanwezig kunnen zijn. Dat gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de nabestaanden, aldus de rechtbank.

Rechtszaak

De 38-jarige Gökmen T. wordt verdacht van de schietpartij met een terroristisch oogmerk op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De rechtbank zal de zaak op 2, 3, 5 en 6 maart 2020 inhoudelijk behandelen.

Gökmen T. heeft eerder al twee bekentenissen afgelegd. De verdachte is geen onbekende bij justitie, hij stond meerdere keren voor de rechter. Een paar dagen voor de aanslag zat hij nog vast, maar toen werd besloten dat hij zijn rechtszaak in vrijheid mocht afwachten.