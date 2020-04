Maatregelen om verkeersveiligheid in Utrecht West op korte termijn te verbeteren

De gemeente Utrecht neemt op korte termijn een aantal maatregelen om de verkeersveiligheid op de Kanaalstraat, de Cartesiusweg en de Everard Meijsterlaan te verbeteren. De straten worden door buurtbewoners vaak genoemd als verkeersonveilig.

De straten zouden de komende tijd al worden aangepakt, omdat ze zijn meegenomen in de projecten Westelijke Stadsboulevard en Kanaalstraat. Het uitvoeren van die projecten duurt echter nog enkele jaren, waardoor de gemeente besloten heeft een aantal snelle maatregelen te nemen voor het vergroten van de verkeersveiligheid.

Kanaal- en Damstraat

De maatregelen voor de kruising van de Kanaalstraat met de Damstraat moeten het kruispunt overzichtelijker maken en de positie van fietsers verbeteren. De gemeente wil op het fietspad langs het Moskeeplein het middeneiland vergroten.

Fietsers zullen daardoor zoveel mogelijk rechts houden en niet midden op de weg het kruispunt op rijden. Het middeneiland moet fietsers ook alerter maken.

Tekst loopt door onder plattegrond



Voor fietsers die de kruising met de Kanaalstraat naderen vanuit de noordelijke Damstraat (vanaf de Vleutenseweg) komt er een fietssuggestiestrook van 5 á 10 meter. Doel daarvan is automobilisten ervan bewust te maken dat er fietsers vanuit die richting naar de kruising rijden. De suggestiestrook moet er ook voor zorgen dat automobilisten de bocht niet afsnijden.

Ook komen er haaientanden aan het eind van de Damstraat. Fietsers die vanuit de noordelijke Damstraat richting de kruising met de Kanaalstraat rijden, moeten voorrang geven aan het kruisende verkeer, waar ook de fietsers op de route Kanaalstraat – Moskeeplein onder vallen.

Cartesiusweg

Op de Cartesiusweg is het probleem voor fietsers om over te steken. Om dat te verbeteren, moet de infrastructuur worden aangepast. Dat kan volgens de gemeente niet met snelle maatregelen en daarom moeten verkeersveilige oversteken aantrekkelijker worden.

Op de kruising van de Geraniumstraat en de Cartesiusweg wordt het opstelvak voor fietsers weggehaald. Dat vak suggereert dat het een veilige plek is om over te steken, wat volgens de gemeente niet zo, omdat het vak te klein is. Het weghalen ervan moet ervoor zorgen dat fietsers vanuit de Geraniumstraat niet daar de Cartesiusweg oversteken.

De gemeente wil bij de kruising van de Geraniumstraat en de Cartesiusweg duidelijker maken dat het fietspad voor fietsers uit twee richtingen dient. De blokmarkering wordt daarvoor verwijderd en de markering op het midden van het fietspad wordt verder doorgetrokken. Ook wordt een tweerichtingsfietspad-bord geplaatst.

Vlampijpstraat

Bij de kruising van de Vlampijpstraat en de Cartesiusweg komt aan de kant van het CAB-gebouw een hek om ervoor te zorgen dat fietsers niet daar de Cartesiusweg oversteken. De verwachting is dat door het plaatsen van het hek de veilige oversteekplaats beter gebruikt gaat worden.

Automobilisten richting het benzinestation bij de voormalige carwash Imo steken nu vaak schuin het fietspad over. Om dat te voorkomen wordt de afscheiding tussen het fietspad en de weg verder doorgetrokken. Ook komt er een extra obstakel bij het prijzendisplay van het benzinestation.

De gemeente onderzoekt nog of de afrit naar het benzinestation kan worden ingekort. Dat moet ervoor zorgen dat afslaand verkeer richting het benzinestation moet afremmen, waardoor het fietspad veiliger wordt.

Everard Meijsterlaan

Het kruispunt met de Lessinglaan en de Everard Meijsterlaan wordt als onderdeel van het project Westelijke Stadsboulevard aangepakt, maar de problemen zijn volgens bewoners nu dat voetgangers op zebrapaden geen voorrang krijgen van fietsers.

Dat is vooral een probleem in de ochtendspits, als veel fietsers op weg zijn naar hun werk en ouders met basisschoolkinderen willen oversteken. Sinds begin februari worden daar verkeersbrigadiers ingezet, om de oversteek veiliger te maken.

Komende zomer

De maatregelen worden nu uitgewerkt en daarna begint de uitvoering. Uiterlijk komende zomer moeten de werkzaamheden zijn afgerond. Die planning kan vanwege de maatregelen rond het coronavirus wel enige vertraging kan oplopen.