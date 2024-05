Maatregelen om verzakken van walmuur tussen Stadhuisbrug en Bezembrug in Utrecht te voorkomen

De gemeente Utrecht neemt maatregelen om de walmuur van de Oudegracht tussen de Stadhuisbrug en de Bezembrug te verstevigen. Het gaat om de muur aan de kant van de Winkel van Sinkel. De maatregelen zijn bedoeld om de walmuur stabiel te houden en te voorkomen dat die verzakt.

De walmuur, de lage muur in het water tussen de werf en de Oudegracht, is onlangs geïnspecteerd met duikers. Daaruit blijkt dat op een aantal plekken onder de walmuur zand is weggespoeld. De gracht is op dit stuk breder, zodat boten er kunnen draaien. Door dat draaien ontstaat er een sterke stroming die ertoe kan leiden dat het zand wegspoelt.

“Als er niets gebeurt kan de walmuur verzakken. Dit willen we voorkomen”, schrijft de gemeente in een wijkbericht. Daarom worden een aantal preventieve maatregelen genomen om de muur stabiel te houden tot die wordt hersteld. Dat staat gepland voor de winter van 2026/2027, nadat het deel tussen de Bezembrug en Bakkerbrug en het deel tussen de Jacobibrug en de Viebrug is hersteld.

Injectiepomp

Van 21 tot uiterlijk 30 mei worden kieren en gaten bij de walmuur met een grote injectiepomp vanaf het water opgevuld met bentoniet, een soort klei. Een duiker gaat het water in om onder water te kijken of het opvullen goed gebeurt. Na de zomer wordt de walmuur verstevigd. Dat gebeurt na het vaarseizoen, zodat er geen opstoppingen op de gracht ontstaan.

De werf en de restaurants aan de werf blijven gewoon toegankelijk en ook laden en lossen voor boten blijft mogelijk. Wel is de werf tijdens de Utrecht Canal Pride beperkt toegankelijk. De gemeente wil voorkomen dat er te veel mensen tegelijk op de werf zijn. Met een boot aanleggen is niet toegestaan. “We houden de walmuur continu in de gaten met metingen. Zo kunnen we meteen maatregelen nemen als dat nodig is.”

Werftrap

Een aantal weken geleden besloot de gemeente de werftrap bij de Stadhuisbrug af te sluiten, vanwege scheuren in de werfmuur waar de trap aan vast zit. De gemeente benadrukt dat de situatie met de walmuur hier los van staat. Momenteel wordt onderzocht wat er met de muur en trap moet gebeuren.