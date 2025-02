Maatregelen om waterkwaliteit in Utrecht te verbeteren kosten ruim 14,3 miljoen euro

De ruim honderd maatregelen die de gemeente Utrecht en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) nemen om de waterkwaliteit te verbeteren, kosten zo’n 14 miljoen euro. Los daarvan worden dit jaar nog eens acht projecten in de stad opgepakt, waarvoor het waterschap 311.000 euro neerlegt.

Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat de gemeente en HDSR de handen ineensloegen en tot en met 2028 meer dan honderd maatregelen willen nemen om sloten, vijvers en grachten schoner te maken. Dit werd gedaan omdat de waterkwaliteit op veel plekken in Utrecht niet aan de Europese normen voldoet.

Oppervlaktewater

Deze vijvers, sloten en grachten waar de maatregelen worden genomen, beslaan ongeveer 90 procent van het oppervlaktewater in de stad. “Ecologisch gezien bieden deze wateren de meeste potentie om de waterkwaliteit en de leefomgeving voor waterplanten en –dieren te verbeteren”, schrijft het college.

De overige 10 procent van het oppervlaktewater in Utrecht zijn grotere wateren zoals het Amsterdam-Rijnkanaal, Merwedekanaal, Kromme Rijn en de Vecht. “Voor deze wateren, ook wel waterlichamen genoemd, lopen aparte programma’s om de waterkwaliteit te verbeteren onder aansturing van de waterschappen en Rijkswaterstaat.”

Exoten

Er worden de komende vier jaar dus meer dan honderd maatregelen genomen. Voorbeelden zijn de aanleg van natuurlijke oevers en de aanpak van exotische waterplanten. “Deze exoten horen van nature niet thuis in Nederland, verspreiden zich snel, verdringen andere planten en zorgen ervoor dat het water niet goed doorstroomt.”

Het totale project kost ongeveer 14 miljoen euro. De gemeente had hiervoor al 7 miljoen euro opzijgezet en eind vorig jaar deed HDSR hetzelfde. “Met het uitvoeren van de ruim honderd maatregelen werken we aan schoon en natuurlijk oppervlaktewater, met betere ecologische waterkwaliteit en meer biodiversiteit in het water en aan de oevers.”

Corridor

Daarnaast loopt er ook een ander project. Net zoals voorgaande jaren werken de gemeente en het waterschap in 2025 samen om acht maatregelen te nemen die de stad moeten vergroenen en klimaatbestendiger moeten maken. Het gaat onder meer om de aanleg van natuurvriendelijke oevers bij de Nedereindse Plas, het vergroenen van twaalf schoolpleinen in Overvecht en het aanleggen van een ecologische corridor bij de Kromme Nieuwegracht, Drift en Plompetorengracht. Voor deze maatregelen legt HDSR 311.000 euro op tafel.

“We willen Utrecht voorbereiden op de toekomst en klimaatbestendig maken”, zegt wethouders Susanne Schilderman. “Een groene stad is een koele stad en bovendien mooier. Ook kan een stad met veel groen beter extreme regenbuien opvangen. Dankzij de bijdrage van HDSR kunnen we opnieuw belangrijke stappen zetten om onze stad groener te maken. Deze projecten dragen bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het versterken van biodiversiteit en het aanpassen van de stad aan de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme hitte, droogte en hevige regenbuien.”