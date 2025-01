Utrechts Corps kan in 2025 weer subsidie aanvragen; UU en HU heffen bangalijst-sancties op

De Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool Utrecht (HU) heffen in de loop van 2025 alle maatregelen tegen het Utrechtsch Studenten Corps (USC) op. De vereniging kreeg sancties opgelegd vanwege een zogenoemde bangalijst. Volgens de onderwijsinstellingen worden er actief stappen genomen om de cultuur binnen het USC te veranderen.

Toen vorig jaar maart naar buiten kwam dat er binnen het USC een zogenoemde bangalijst rondging, was het al snel gedaan met de activiteitensubsidies die de vereniging kreeg van de UU en HU. Ook werd er een streep gezet door een basissubsidie, en mochten er geen vertegenwoordigers van het USC bij officiële gelegenheden van de universiteit en hogeschool zijn. Met die sancties wilden de onderwijsinstellingen een signaal afgeven dat er dingen moesten veranderen binnen de vereniging. Er moest worden gewerkt aan een verbeterplan om de cultuur binnen het USC aan te passen.

Dat plan is er gekomen, en volgens de UU en HU is er de laatste maanden gewerkt om een cultuurverandering binnen de studentenvereniging in gang te zetten. Daarom kan het USC vanaf 1 januari van dit jaar weer aanspraak maken op de activiteitensubsidie. Per het nieuwe collegejaar, welke start in september van dit jaar, ontvangt het USC ook weer de basissubsidie. Ook zullen er dan weer vertegenwoordigers van het USC welkom zijn bij officiële gelegenheden van de universiteit en hogeschool.

Verbeterplan

In de ‘bangalijst’ die in maart 2024 rondging in de Utrechtse studentenwereld stonden zeer beledigende en ook seksuele teksten over vrouwelijke studentes. Ook huisadressen, foto’s en telefoonnummers stonden in de presentatie. Er was een apart hoofdstuk waarbij vrouwen worden genoemd die juist niet ‘in de smaak vielen’. Dat ging niet onopgemerkt, en meerder studentes deden aangifte. Ook het Openbaar Ministerie raakte betrokken.

Het USC stelde daarom in mei van het vorige jaar een verbeterplan op, waarin zeven thema’s waren onderverdeeld. Zo was één van de punten om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag. Ook wilde de vereniging de ouderejaarsleden een tweedaagse ‘leiderschapstraining’ aanbieden, “zodat ouderejaars zich bewuster worden van hun verantwoordelijke positie.”

Voortgang

De plannen lijken te werken, maar de beslissing van de UU en HU ging niet over één nacht ijs, schrijven de onderwijsinstellingen in een verklaring. “De afgelopen maanden hebben de universiteit en hogeschool de uitvoering van dit verbeterplan gemonitord door middel van verschillende gesprekken, door het USC aangeleverde monitoringsdocumenten, en het advies van geraadpleegde experts.”

De uitvoering van het plan van het USC wordt de komende tijd ook nog in de gaten gehouden. “Deze monitoring betekent niet dat er een gebrek aan vertrouwen is”, zegt Wilma Scholte op Reimer, bestuursvoorzitter van de HU. “We hebben waardering voor de inspanningen die het USC heeft verricht. Het kost echter tijd om de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk in de praktijk te implementeren, ook houdbaar voor op de lange termijn.”