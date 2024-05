Maatschappelijk vastgoed in Utrecht na renovatie nog niet aardgasvrij door netcongestie

De problemen met netcongestie – een vol elektriciteitsnetwerk – worden steeds meer zichtbaar. Daardoor dreigen maatschappelijke vastgoedprojecten, zoals de renovatie van scholen, gymzalen en buurtcentra stil te komen liggen. Om dat te voorkomen stelt het college van B&W nu voor dat men gas kan blijven gebruiken.



Door het overvolle energienetwerk in Utrecht dreigt de renovatie van onder meer scholen, gymzalen en buurtcentra, stil te komen liggen. Het idee was dat dit soort gebouwen na renovatie ook aardgasvrij worden, daardoor gaan ze wel meer elektriciteit gebruiken. De gemeente Utrecht laat nu weten hier tijdelijk van af te zien. Ook na renovatie kan men gewoon nog gas gebruiken. Bij nieuwbouwprojecten is dit volgens het college niet mogelijk in verband met landelijke wet- en regelgeving.

De renovatieprojecten waarover het op dit moment gaat zijn onder andere Magazijn de Zon, de Vlampijpateliers, de Gymzaal aan de St. Willibrordusstraat 45 en het Kromme Rijn College.

Geen grootverbruik aansluitingen meer

Netbeheerder Stedin waarschuwt al langer dat de grenzen van het elektriciteitsnet in zicht dreigen te komen. Vorig jaar stelde Stedin dat er geen grootverbruik aansluitingen meer kunnen worden afgegeven, maar dat alle aanvragen hiervoor op een wachtlijst worden geplaatst tot het moment dat er weer voldoende capaciteit beschikbaar is. Dit zou naar verwachting tot minimaal 2030 duren.

Gevolgen

Een grootverbruik aansluiting is nodig om een gebouw van het gas af te kunnen koppelen, of om nieuwbouwprojecten te kunnen aansluiten op de benodigde stroomvoorziening. Door het ontbreken van de benodigde elektriciteitscapaciteit dreigen deze projecten per direct stil te komen liggen.

Om te voorkomen dat renovatieprojecten vanwege het overvolle energienetwerk stil komen te liggen, neemt het college van B&W een aantal maatregelen. Het college wil de renovatieprojecten nu niet volledig aardgasvrij maken, maar ‘aardgasvrij-ready’. Op deze manier kunnen de gebouwen, zodra de netbeheerder weer aansluitcapaciteit heeft, alsnog volledig aardgasvrij, volgens het college.