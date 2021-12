Maatschappelijke diensttijd voor 1700 Utrechtse jongeren: ‘Werken aan hun talenten’

1700 Utrechtse jongeren kunnen vanaf februari gratis meedoen aan maatschappelijke diensttijd (MDT)-programma’s. Jongeren tussen de 16 en 27 jaar zetten zich bij deze programma’s vrijwillig in voor een ander, kunnen een netwerk opbouwen, hun talenten ontdekken en erachter komen welke studie of wat voor werk bij ze past.

De jongeren kunnen ervaring opdoen bij Utrechtse bedrijven. Daarnaast worden ze gecoacht en krijgen ze trainingen. “Als je jong bent sta je voor een hoop keuzes en vragen die de nodige twijfels en onzekerheid met zich meebrengen”, zegt wethouder Maarten van Ooijen.

“Welke talenten bezit ik? Wat voor werk zie ik mezelf later doen? De maatschappelijke diensttijdprogramma’s geven het zelfvertrouwen van de jongeren een boost. Deelnemers werken aan hun talenten, dragen hun steentje bij aan een mooier Utrecht en breiden hun netwerk uit.”

Persoonlijke coach

De jongeren kunnen kiezen uit verschillende programma’s op het gebied van sociaal ondernemerschap en sport & events. In de programma’s sociaal ondernemerschap leren deelnemers allerlei vaardigheden van trainers en worden ze begeleid door een persoonlijke coach. Bij het sport & events-programma werken jongeren aan de fysieke en mentale weerbaarheid. Dat doen ze onder meer met sportclinics van bekende sporters en teambuilding.

“Mijn MDT-programma was een mooie kans om te proeven aan het sociaal ondernemerschap”, zegt oud-deelnemer Sake (20). “Door de duur van een half jaar zit je niet te lang vast maar krijg je wel de kans je verder persoonlijk te ontwikkelen en aan de slag te gaan met leiderschap. Hiernaast kwam ik veel in contact met start-ups en sociale ondernemingen wat natuurlijk heel goed is voor je netwerk.”

Drie nieuwe programma’s

Dat de 1700 jongeren gratis kunnen deelnemen, komt door een subsidie van 1,3 miljoen euro. Op 17 februari starten de drie nieuwe programma’s. Meedoen is gratis en de programma’s zijn ongeveer 16 uur per week. Jongeren die zich willen aanmelden, kunnen dat doen via een website.

De maatschappelijke diensttijdprogramma’s zijn een samenwerking van de gemeente Utrecht, Starters2Communities, On the Move, Vrijwilligerscentrale Utrecht, De Wilg, stichting Krachtwijk, PCOU Willibord en NUOVO.