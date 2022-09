Magic Circus niet blij met afgelasting evenement in Wilhelminapark Utrecht: ‘Het is een gotspe’

Het Magic Circus is op z’n zachts gezegd niet blij dat het evenement dit jaar niet in het Wilhelminapark in Utrecht mag plaatsvinden. Het circus laat het er dan ook niet bij zitten en zegt strijdbaar te zijn. Er wordt gekeken of – als protestactie – er een aantal circusvoorstellingen op één dag kan worden gegeven in het park.

Een recente uitspraak van de rechter waarbij de vergunning van het Mout Bierfestival van tafel werd geveegd heeft directe gevolgen voor andere evenementen die dit jaar nog zouden plaatsvinden in het Wilhelminapark. De gemeente heeft besloten om de evenementen te laten verkassen naar alternatieve locaties en het Wilhelminapark vrij te houden. De Singelloop, Urban Walk en het Magic Circus moeten op zoek naar een andere plek.

Het Magic Circus noemt de gevolgen van de uitspraak van de rechtbank schokkend. Het circus laat weten: “Magic Circus koestert het Wilhelminapark en de buurt. Al decennia komen we hier jaarlijks een aantal dagen thuis. Je vernielt je eigen huis toch niet, zeker niet als het een rijksmonument is. Zo blijven onze wagens altijd op de paden of buiten het park. De grasmat wordt niet bereden. Het materiaal voor de tent en aanverwante zaken wordt door het Magic-team ambachtelijk en handmatig met noeste arbeid op zijn plaats gezet.”

De vergunning van Mout Bierfestival werd geschrapt door de rechtbank omdat er zorgen zijn over de staat van de bodem van het park dat een rijksmonument is. De gemeente zou daar te weinig oog voor hebben gehad tijdens het verlenen van de evenementenvergunning.

‘Zeer betreurenswaardig’

Een woordvoerder van het circus laat weten: “En ja, bepaalde evenementen zijn misschien te massaal voor dit rijksmonument. Maar het is een gotspe en zeer betreurenswaardig dat wij als wijkgericht evenement nu de dupe worden van deze voorlopige voorziening. Überhaupt dat wij met één middagvoorstelling van circa 2 uur per dag over dezelfde kam geschoren worden als grote festivals. Zelfs mensen met een beperkt denkvermogen kunnen dit onderscheid zien en maken.”

Het Magic Circus overweegt daarom nu om als protestactie één dag gratis een aantal circusvoorstellingen te geven in het Wilhelminapark. Ondertussen zijn juristen van Magic Circus aan het kijken wat ze met het vonnis van de rechtbank kunnen. Een verplaatsing van het evenement, naar bijvoorbeeld het Berlijnplein, is voor het circus niet relevant. Het Magic Circus toert al door verschillende wijken en staat al in Leidsche Rijn.