Mail je foto van de Domtoren van Lego naar DUIC; we gaan nog even door met cadeautjes uitdelen

DUIC ontvangt steeds meer foto’s van mensen die hun Domtoren van Lego hebben gebouwd. Eerder was het zo dat de inzenders van de eerste 25 foto’s een leuke attentie kregen, maar nu hebben we besloten dat aantal op te schroeven naar 50. Veel mensen hebben immers een tijdje moeten wachten op hun bouwtekening, dus daar mag best iets tegenover staan.

Wij vragen iedereen om een foto te maken van hun eigen creatie (welke kleur stenen er ook worden gebruikt), die op te sturen naar [email protected], de foto te delen op sociale media met de hashtag #mijnlegodom en DUIC te taggen. De makers van de eerste vijftig foto’s die wij ontvangen krijgen van ons een leuke attentie: het boek DUIC in 2021, DUIC in 2020 en een set Utrechtse ansichtkaarten.

De bouwinstructie van de Domtoren is er gekomen nadat er een paar jaar gebouwd is aan verschillende Domtorens en gekeken is wat de beste – en meest betaalbare – manier is om de toren van Lego bij zoveel mogelijk mensen thuis te krijgen. Het ontwerp is officieel aangeboden bij Lego in Denemarken, maar dat bleef bij meerdere vruchteloze pogingen.

Utrechts EigenDom

Uiteindelijk bleek de beste manier om de bouwinstructie los beschikbaar te stellen. Want heel veel mensen hebben al een boel Lego thuis, en anders zijn de benodigde steentjes ook los te koop.

Bij de bouwinstructie krijgen liefhebbers ook nog een Lego-vaandel die bovenop de Domtoren komt met een sticker van Utrecht 900 Jaar. De netto-winst gaat ook naar de Domtoren zelf, en wordt ingezet voor de restauratie van het icoon van Utrecht via Stichting Utrechts EigenDom.

Zelf de bouwinstructie kopen, voor jezelf of als cadeau? Dat kan hier.