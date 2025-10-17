Makers aan de Mariastraat is een winkel en ervaring ineen: ‘De makers van het MBO zijn hard nodig voor onze maatschappij’

De Utrechtse Mariastraat is weer een winkel rijker. De drukke winkelstraat heeft sinds begin oktober een groep ROC-studenten welkom geheten die – onder het mom van ‘levensecht leren’ – hun eigen winkel runnen. Van het inkopen tot het etaleren; de studenten hebben alles in eigen handen. Met deze plek wil het ROC Midden Nederland laten zien dat ook de makers van het MBO ertoe doen.

Wanneer je het pand aan de Mariastraat 12 binnenwandelt, kom je allereerst terecht in het winkelgedeelte. In een grote houten kast staan Utrechtse producten geëtaleerd: nijntje-knuffels, T-shirts van de Dom en potjes met lekkernijen.

Loop je nog iets verder, dan vind je lange banken, een tafel met flyers en muren bedrukt met informatie over het ROC Midden Nederland. Helemaal achterin is een koffiehoek met daarnaast een grote vergadertafel. Deze drie delen vormen samen ‘Makers’.

Gerund door studenten

“Makers is enerzijds een winkel en anderzijds een ervaring”, vertelt Nicoline Meijer, directeur Marketing & Communicatie bij ROC Midden Nederland. Ze legt uit dat het winkelgedeelte, dat zich in het voorste gedeelte van het pand bevindt, wordt gevormd door een samenwerking met de Winkel van Utrecht.

“We zijn geen productiebedrijf, we zijn een school. We kunnen zelf dus nooit heel veel producten maken, vandaar ook de samenwerking”, aldus Meijer. De communicatie, het inkopen, het etaleren en alle andere zaken die komen kijken bij het runnen van een winkel, worden daarentegen wel volledig door de ROC-studenten verzorgd. Hier zijn drie studentstagiairs, onder begeleiding van een stagecoördinator, verantwoordelijk voor: Daan en Jamie van de opleiding Business & Administration en Nina van de opleiding Content Creator.

Jamie vertelt dat hij zijn stage bij Makers heel leerzaam vindt. “Met een normale stage kun je nooit zo ontzettend veel leren. Nu staan we bijvoorbeeld even in de winkel, maar achter de schermen lopen we eigenlijk ook met alles mee. We krijgen hier heel veel kansen om dingen op te pakken”, vertelt hij.

Ook Daan kan dit bevestigen en vertelt over al zijn verschillende taken binnen deze stageplek. “Ik heb vandaag bijvoorbeeld heel veel qua communicatie gedaan. We gaan natuurlijk richting kerst en willen daarvoor kerstspullen regelen bij de Winkel van Utrecht. Maar daarnaast ben ik ook bezig geweest met de inrichting van de schappen om deze producten straks ook daadwerkelijk te laten zien”, vertelt Daan enthousiast.

Mbo op de kaart zetten

Naast de studentstagiairs is ook storemanager Susanne Engels veel in de winkel aanwezig. Na ruim 27 jaar in de detailhandel te hebben gewerkt en veel ervaring te hebben opgedaan in het begeleiden van studenten, komen bij Makers voor haar twee werelden mooi samen. Susanne licht het idee van Makers verder toe.

“We zijn een winkel van het ROC Midden Nederland, maar we verkopen ook het ROC zelf. We zijn een soort doorlopende open dag”. Ze vertelt dat geïnteresseerden in het ROC bij Makers naar binnen kunnen lopen om met hen te praten. “We gaan met toekomstige studenten, en soms ook met hun ouders, aan tafel zitten om hier extra uitleg over te geven.” In het middelste gedeelte van de winkel liggen dan ook veel flyers van het ROC.

Susanne vertelt dat Makers wil bijdragen aan het positiever op de kaart zetten van het mbo. “Heel veel ouders willen per se dat hun zoon of dochter naar het hbo of naar de universiteit gaat, maar de makers van het mbo zijn ook hard nodig voor onze maatschappij”, aldus Susanne.

Student-stagiair Daan voegt hieraan toe: “De meeste mensen hebben nog een soort tunnelvisie dat het mbo per se laagopgeleid is. Ik zeg dan altijd: kijk eens om u heen – zonder mbo’ers bestaan er helemaal geen winkelstraten meer”.

Ruimte optimaal benutten

Los van de informatie over het ROC die in de winkel verkregen kan worden, wordt het talent van het ROC ook daadwerkelijk in de winkel getoond. Tijdens evenementen, die in het middelste gedeelte van de winkel worden georganiseerd, wordt laten zien wat je aan het einde van een opleiding aan het ROC allemaal kunt.

Susanne legt dit uit door een voorbeeld te geven van een van deze evenementen: “We hebben hier laatst een kinderfeestje georganiseerd, waarbij twee studenten van het Beauty College kwamen. Zij hebben alle kinderen opgemaakt en de nageltjes gedaan. Wij zorgen er daarnaast voor dat het feestje volledig verzorgd wordt, met slingers, taart, limonade en spekjes.” Ze voegt toe dat er hiervoor binnenkort een speciaal aanmeldsysteem op de website van het ROC komt.

Op maandag en dinsdag is het winkelgedeelte van Makers gesloten en wordt het achterste gedeelte van het pand gebruikt voor vergaderingen. “De ruimte wordt dus echt optimaal benut met de drie delen”, zegt Susanne trots.

Toekomstvisie

Officieel kan het ROC het pand tot eind april huren. Wel benoemt Susanne dat ze hoopt dat het concept van Makers kan doorgaan na deze einddatum. “We willen natuurlijk dat het blijft, maar dat hangt ook van het succes af. En of het dan deze locatie is of een andere plek in Utrecht, dat zien we daarna wel. In ieder geval hebben we meubels die heel makkelijk te verplaatsen zijn”, zegt Susanne lachend.

Mogelijk wordt de winkel in de toekomst uitgebreid met nieuwe ideeën. Voor nu is Makers bijvoorbeeld nog geen repairshop, al dachten sommige voorbijgangers dat wel, vertelt Daan lachend. “Er kwam hier laatst iemand die een kapotte stereo bij zich had om te laten repareren. Maar ik heb helemaal geen technische achtergrond, en dat is voor nu ook nog niet het doel van deze plek”, aldus Daan.

De organisatie van het ROC laat weten dat er zeker plannen op tafel liggen om Makers in de toekomst uit te breiden, bijvoorbeeld met een samenwerking met een technische opleiding of andere opleidingen.