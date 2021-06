Malieblad in Utrecht zo goed als af; gebied sluit aan bij ontwerp Jan David Zocher

Het Malieblad in Utrecht is zo goed als af. De kruising tussen de zuidpunt van de Maliebaan en de Maliesingel is een stuk groener geworden met meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Momenteel wordt nog gewerkt aan de riolering in het gebied.



Het definitieve plan voor het Malieblad werd april vorig jaar gepresenteerd. Zo’n 2.000 m2 asfalt in het gebied heeft plaatsgemaakt voor groen dat in de vorm van een druppel is gelegd. Het ontwerp is gebaseerd op de oorspronkelijke ontwerpen van Jan David Zocher en moet daarmee aansluiten op het naastgelegen Park Lepelenburg.

Met de nieuwe inrichting lopen de twee delen van de Maliesingel volgens de gemeente beter in elkaar over. Het Malieblad is daarnaast een belangrijke schakel in de fietsroute over de singel en de zogenoemde Herenroute, de fietsroute tussen de binnenstad en de Maliebaan.

Bomen

Momenteel ziet het Malieblad er op sommige plekken kaal uit. Dat komt onder andere doordat de ingezaaide groenstroken nog door moeten komen. Daarnaast worden in het najaar nog een aantal bomen geplant.

De werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe riolering waarmee straks het regenwater van de Maliebaan naar de singel wordt afgevoerd.