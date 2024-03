Man (20) veroordeeld voor bedreiging van politici Wilders en Baudet tijdens demonstratie in Utrecht

Een 20-jarige man uit Utrecht is dinsdag door de rechter veroordeeld voor bedreiging. De man heeft tijdens een demonstratie in Utrecht door een megafoon bedreigingen geroepen aan het adres van politici Geert Wilders en Thierry Baudet.

Op 18 november 2023 was in Utrecht een demonstratie waar de man aanwezig was. Hij riep daar door een megafoon drie keer achter elkaar: “Wilders moet dood en Baudet moet kapot.”

Het Openbaar Ministerie verdacht de man van bedreiging en opruiing. De officier van justitie rekende het de verdachte aan dat hij deze uitspraken deed over politici en wijst er ook op dat hij dat deed in de tijd van de verkiezingscampagne, terwijl beide politici tijdens de campagne al te maken hadden met bedreigingen en incidenten.

“In een democratie moeten politici gewoon hun werk kunnen doen en zich daarbij vrij kunnen uiten, zonder angst en beletsels in het kader van hun veiligheid”, aldus de officier van justitie. “Als je het ergens niet mee eens bent, zoals bijvoorbeeld met politici, kun je dit ook laten blijken. Maar hieraan zitten grenzen. En deze grenzen zijn in deze zaak overschreden.”

Taakstraf

De officier van justitie eiste een taakstraf van 140 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf tegen de man. De politierechter heeft de man uiteindelijk veroordeeld voor de bedreiging van beide politici en vrijgesproken van opruiing. De verdachte krijgt een taakstraf van 60 uur.