Man (37) aangehouden voor de drie steekincidenten op de Balijelaan in Utrecht

De politie heeft afgelopen nacht een 37-jarige man uit Utrecht aangehouden die verdacht wordt van betrokkenheid bij de drie steekincidenten bij de Balijelaan. De verdachte zit vast voor verhoor.

De politie kwam de verdachte op het spoor na een tip van een burger aan de wijkagent. De verdachte is afgelopen nacht rond 0.15 uur aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij alle drie de steekincidenten.

Afgelopen dagen waren er op de Balijelaan drie steekincidenten waarvan jonge vrouwen het slachtoffer werden. De eerste keer dat dat gebeurde, was op 27 september. Toen werd een 23-jarige vrouw van haar fiets getrokken en gestoken.

Op 30 september was het weer raak. Een 23-jarige vrouw wilde haar fiets parkeren bij de kruising met de Croeselaan. Ook zij werd gestoken met een scherp voorwerp en raakte lichtgewond. Het derde incident was in de nacht van 2 op 3 oktober. Een 20-jarige vrouw werd in haar gezicht gestoken terwijl ze bij een vriendin achterop de fiets zat.

Maatregelen

De politie begon een groot onderzoek naar de drie incidenten van de afgelopen dagen en nam naar eigen zeggen zichtbare en onzichtbare maatregelen. Uiteindelijk kon dus een verdachte worden opgepakt.

Burgemeester Sharon Dijksma prijst de politie voor het ‘snel en adequaat’ handelen. “Ik hoop dat de rust in de buurt nu geleidelijk kan terugkeren. Belangrijk dat jonge vrouwen in onze stad veilig zijn”, laat de burgemeester weten op X.