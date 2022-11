Man (44) gewond na steekincident in woning aan Zwanenvechtlaan in Utrecht

Een 44-jarige man is zondagochtend neergestoken aan de Zwanenvechtlaan in Utrecht. De politie heeft nog niemand aangehouden en is momenteel op zoek naar de verdachte.

Het incident vond plaats rond 10.30 uur in een woning aan de Zwanenvechtlaan in de Utrechtse schaakbuurt. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Wat de toestand is van de 44-jarige man is niet bekend.

De politie is na de steekpartij direct een onderzoek gestart. Daarbij wordt ook nog gezocht naar de verdachte. Het zou gaan om een man met een mogelijk lichtgetinte huidskleur. Hij droeg een zwarte gewatteerde jas, zwarte broek en witte gympen.

Mensen die iets hebben gezien of gehoord worden opgeroepen zich te melden.

