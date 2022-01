Man (75) kwam te overlijden na val op de vloer, zijn vrouw (72) moet nu mogelijk de cel in

Een 72-jarige vrouw uit Utrecht hoorde vandaag een celstraf van één jaar tegen zich eisen. Volgens het Openbaar Ministerie zou ze haar man van 75 aan zijn lot hebben overgelaten toen hij dringend hulp nodig had na een valpartij. De man kwam nadat hij was gevallen in hun woning aan de Amsterdamsestraatweg te overlijden, de vrouw belde de politie pas enkele dagen na de val.

Het incident vond plaats in de periode van dinsdag 21 tot donderdag 23 mei 2019. Volgens de verklaring van de vrouw kwam de man dinsdag 21 mei ten val in de keuken. Op donderdag 23 mei, toen de man er nog altijd lag, ging de vrouw eerst boodschappen doen. Toen ze terug was, merkte ze op dat het niet goed met hem ging en belde ze de politie. Toen de politie en de ambulancemedewerkers ter plekke waren, bleek de man al geruime tijd overleden.

Tijdens de rechtszaak ging het om de vraag of de vrouw wel voldoende hulp geboden had aan de man. Op een eerdere zitting vertelde de vrouw dat haar man zich wel vaker op de grond had laten vallen. Dat deed hij volgens haar om aandacht te trekken; hij was een narcist en had haar en de kinderen een rotleven bezorgd, vond ze. Hun dochter was op 14-jarige leeftijd het huis uitgegaan en hun zoon had het contact verbroken.

Getuigen vertellen echter een ander verhaal. Het was volgens hen juist de vrouw die vaak verbaal agressief was tegen haar man; de man onderging dat gelaten. Een buurman had hier geluidsopnamen van. Ze typeerden de vrouw als verward en psychisch niet stabiel. De dochter van de vrouw verklaarde dat zij uit huis was geplaatst vanwege de vele ruzies thuis.

Signalen

Daarnaast kwam tijdens de rechtszaak naar voren dat er signalen waren dat het niet goed ging met de man. Hij zag slecht en had last van zijn evenwicht. De overbuurman zag de man die dinsdag 21 mei wankelen bij de voordeur. Toen daarop binnen het licht aan ging, had hij aangenomen dat het wel goed zou gaan. De dag ervoor waren er in het winkelcentrum dusdanige zorgen over de rijvaardigheid van de man, dat de politie was gebeld. Die had de man thuisgebracht en zijn rijbewijs ingenomen. Hij voelde zich beschonken door nieuwe medicatie, zo vertelde hij de politie. De vrouw heeft echter verklaard dat ze de huisarts nooit bezochten.

Overlijden

Volgens de schouwarts was de man die donderdag 23 mei al geruime tijd dood. Het moment van overlijden was niet exact te bepalen. Gezien het vuil rond het lichaam moet het zo zijn dat de man niet direct na de val is overleden. Om de doodsoorzaak vast te stellen, is er vervolgens sectie uitgevoerd. Hieruit bleek dat de man ziek was. Op meerdere plaatsen in zijn lichaam werden bacteriële ontstekingen gevonden, in de longen en in de hersenen. Hierdoor vielen belangrijke functies uit, wat heeft geleid tot de dood. Daarnaast was zijn galblaas geperforeerd door een galsteen, hetgeen kan hebben geleid tot bloedvergiftiging. Ook is geconcludeerd dat de stofwisseling ontregeld was door een tekort aan eten of drinken.

Dat alles maakt dat het Openbaar Ministerie (OM) de vrouw ervan verdenkt dat zij haar man opzettelijk heeft laten liggen waardoor hij is komen te overlijden. “Zij kon hulp inschakelen maar heeft haar man daar letterlijk laten creperen. Mensonterend.” Hoewel de verdachte op leeftijd is en er aanwijzingen zijn voor een verminderde toerekeningsvatbaarheid, vindt het OM een gevangenisstraf passend en geboden als iemand opzettelijk een mensenleven verloren laat gaan. De officier van justitie eiste daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar. De rechtbank doet later uitspraak.