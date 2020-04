Man aangehouden na dodelijk ongeval Spinozaweg; Naar tweede persoon wordt nog gezocht

Een man die zegt betrokken te zijn geweest bij het dodelijke ongeval aan de Spinozaweg in Utrecht heeft zich gemeld op het politiebureau. Naar een tweede persoon wordt nog gezocht.

Bij het ongeval is zondagavond iets na 20.00 uur een 30-jarige voetganger uit Utrecht aangereden. Het slachtoffer stak bij de kruising de weg over en overleefde het ongeval niet. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor.

Getuigen vertelden de politie dat een zwarte Skoda Fabia betrokken was bij het ongeluk. Na een korte zoekactie werd de auto met een barst in de vooruit gevonden op de Johan Wagenaarkade in Oog in Al.

Omstanders hadden twee inzittenden zien wegrennen uit het voertuig. Beiden droegen een pet, hadden een lichtgetinte huidskleur en beiden hadden een broek met bleekvlekken aan. Eén van de twee had een knotje uit zijn pet steken.

Middernacht

Vlak voor middernacht meldde een persoon zich op het politiebureau. De man gaf aan betrokken te zijn geweest bij het ongeval en is aangehouden. Naar de tweede inzittende wordt nog gezocht.

De politie zegt graag in contact te komen met mensen die het ongeluk hebben gezien of gefilmd. Ook wil men in kaart brengen waar de auto voor het ongeval is geweest. Volgens de politie heeft de Skoda mogelijk eerder rondgereden door de wijken Overvecht en Ondiep.